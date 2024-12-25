В Шереметевском дворце покажут артефакты из детства Шаляпина, Бенуа, Мейерхольда и многих других

Выставка «Озарения» в Музее театрального и музыкального искусства представит образы, которые стали для многих деятелей искусства прошлого источником вдохновения: рождественский балаган, загадочная атмосфера пустого театра, полеты на скакалке или бегущие по небу узорные облака. В основу нарратива легли воспоминания Игоря Стравинского, Всеволода Мейерхольда, Мстислава Добужинского, Вацлава и Брониславы Нижинских, Александра Бенуа и даже Федора Шаляпина, а также многих других. Кураторы проекта, Наталия Селявко и Юрий Сучков, и художницы Женя Исаева и Маша Небесная поделили выставочное пространство на ассоциативные зоны: Мастерская, Павильон, Игровая, Библиотека, Театр и даже место, где живут детские страхи.

Для детей подготовлен специальный аудио-маршрут, где истории из детства культовых фигур XX века озвучены дикторами.