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Искусство

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В Шереметевском дворце покажут артефакты из детства Шаляпина, Бенуа, Мейерхольда и многих других

Экспозиция выстроена вокруг ярких эпизодов из становления видных деятелей культуры XX века.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея театрального и музыкального искусства
Детский рисунок Евгения Мравинского
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея театрального и музыкального искусства

Детский рисунок Евгения Мравинского

Выставка «Озарения» в Музее театрального и музыкального искусства представит образы, которые стали для многих деятелей искусства прошлого источником вдохновения: рождественский балаган, загадочная атмосфера пустого театра, полеты на скакалке или бегущие по небу узорные облака. В основу нарратива легли воспоминания Игоря Стравинского, Всеволода Мейерхольда, Мстислава Добужинского, Вацлава и Брониславы Нижинских, Александра Бенуа и даже Федора Шаляпина, а также многих других. Кураторы проекта, Наталия Селявко и Юрий Сучков, и художницы Женя Исаева и Маша Небесная поделили выставочное пространство на ассоциативные зоны: Мастерская, Павильон, Игровая, Библиотека, Театр и даже место, где живут детские страхи. 

Для детей подготовлен специальный аудио-маршрут, где истории из детства культовых фигур XX века озвучены дикторами. 

Письмо Бориса Шаляпина отцу
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея театрального и музыкального искусства

Письмо Бориса Шаляпина отцу

Письмо Бориса Шаляпина отцу
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея театрального и музыкального искусства

Письмо Бориса Шаляпина отцу

Выставка «Озарения» пройдет с 3 января по 27 апреля 2025 года в Полярном флигеле Шереметевского дворца на Фонтанке, 34. 

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