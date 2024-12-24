Как отец-основатель «Смешариков» Илья Попов собрал гигантскую коллекцию дизайнерских игрушек (самую большую в России!)

От дизайнерской игрушки до глобальной онлайн-платформы Artoys: как основатель «Рики» Илья Попов открыл музей в офисе своих анимационных студий.

Вы владеете самой крупной в России коллекцией дизайнерских игрушек, которую вы собираете больше двадцати лет — от тиражных медведей B@rbrick до фигурки Munny, выполненной по вашему заказу дуэтом Horrible Adorables в единственном экземпляре. Хотя бы примерно представляете, сколько в ней объектов?

В начале 2024 года мы с кураторами решили подсчитать, и получилось чуть более 12 тысяч. Но мне важно не количество: я создаю своего рода летопись того, что происходит в мире дизайнерской игрушки на всех континентах.

Всю жизнь я занимаюсь всем, что связано с персонажным дизайном. Персонажи — это вид универсального языка, придуманный человечеством еще во времена палеолита, когда на стенах пещер появились первые петроглифы. Сейчас их функцию выполняют эмодзи — изображения, которые понятны почти любому.

Я со своей командой создаю персонажей с 2003 года, когда вышел пилот нашего анимационного проекта «Смешарики». Поэтому коллекционирование дизайнерских игрушек — логичный этап: они вобрали в себя самую суть постмодернистского мира. Хотя бы потому, что один художник может создать форму игрушки, другой — дизайн, и они могут бесконечно меняться местами. Это и про ко-креативность, и про коллаборации.

Art toys — одно из самых молодых направлений современного искусства, за которым очень интересно наблюдать. Всего тридцать лет назад иллюстратор Майкл Лау выпустил в Гонконге первых персонажей, и аниматоры, стрит-артисты и художники по всему миру стали придумывать и кастомизировать свои коллекционные игрушки.

Ребята с любопытными идеями и горящими глазами за несколько лет стали совладельцами гигантских компаний с многомиллиардными оборотами и армией поклонников во всем мире. В начале 2000-х я познакомился с Кенни Вонгом, который создал персонажа Molly. Он стоял на какой-то выставке за маленьким столиком и показывал свои первые фигурки, которые не сильно кого-то интересовали. Рассказывал, как ему сложно, как он мечтал стать модельером.

Спустя десять лет Molly только в Китае продается больше чем на 300 миллионов долларов в год, а Кенни стал одним из самых востребованных и обеспеченных авторов, получив долю в компании-гиганте Pop Mart, которая теперь выпускает фигурки его дизайна. Есть игрушки, которые стоили от нескольких сотен до пары тысяч долларов, а выросли в цене в десять, сто и тысячи раз.