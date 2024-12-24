Как отец-основатель «Смешариков» Илья Попов собрал гигантскую коллекцию дизайнерских игрушек (самую большую в России!)

Соавтор главного мультсериала в России XXI века — Копатыч! Нюша! Крош! — Илья Попов собрал самую большую в России коллекцию дизайнерских игрушек и запустил проект ChikoRoko. У его NFT-героев в декабре случился фееричный физический релиз — коллаборация мирового уровня с основателем супербренда Tokidoki и автором первого маскота Ватикана Симоне Леньо. Основатель группы компаний «Рики» («Смешарики»! «Фиксики»! «Малышарики»! «Детектив Финник»!) придумал глобальную платформу ArToys для коллекционеров и креаторов авторской игрушки со всего мира: теперь найти культовые фигурки KAWS или персонажей Такаси Мураками будет проще.
В коллекции Попова есть все — от редких Be@rbrick в виде группы Daft Punk до российских художников: персонажей из культовых фильмов работы Данила Яда и арт-объекта петербургских панк-эстетов Solutions. Экспонаты будущего музея дизайнерской игрушки (Илья обещал!) пока выставлены в анимационных студиях «Рики» в формате открытого хранения (да, можно записаться на экскурсию!).
Свитер, брюки и обувь LIME, работы: Даня Акулин «Без названия № 2», Alex Chay лампа Modulation, DELCOURT столик Dot, Alex Chay табурет Septem, Тарас “Yoom ” Желтышев Lymphochair, Unlike Ceramic столик Table Ripple.
Илья Попов сфотографирован в петербургском концепт-сторе Space Four, где на время среди искусства и предметов collectible art поселились персонажи из его коллекции.
От дизайнерской игрушки до глобальной онлайн-платформы Artoys: как основатель «Рики» Илья Попов открыл музей в офисе своих анимационных студий.
Вы владеете самой крупной в России коллекцией дизайнерских игрушек, которую вы собираете больше двадцати лет — от тиражных медведей B@rbrick до фигурки Munny, выполненной по вашему заказу дуэтом Horrible Adorables в единственном экземпляре. Хотя бы примерно представляете, сколько в ней объектов?
В начале 2024 года мы с кураторами решили подсчитать, и получилось чуть более 12 тысяч. Но мне важно не количество: я создаю своего рода летопись того, что происходит в мире дизайнерской игрушки на всех континентах.
Всю жизнь я занимаюсь всем, что связано с персонажным дизайном. Персонажи — это вид универсального языка, придуманный человечеством еще во времена палеолита, когда на стенах пещер появились первые петроглифы. Сейчас их функцию выполняют эмодзи — изображения, которые понятны почти любому.
Я со своей командой создаю персонажей с 2003 года, когда вышел пилот нашего анимационного проекта «Смешарики». Поэтому коллекционирование дизайнерских игрушек — логичный этап: они вобрали в себя самую суть постмодернистского мира. Хотя бы потому, что один художник может создать форму игрушки, другой — дизайн, и они могут бесконечно меняться местами. Это и про ко-креативность, и про коллаборации.
Art toys — одно из самых молодых направлений современного искусства, за которым очень интересно наблюдать. Всего тридцать лет назад иллюстратор Майкл Лау выпустил в Гонконге первых персонажей, и аниматоры, стрит-артисты и художники по всему миру стали придумывать и кастомизировать свои коллекционные игрушки.
Ребята с любопытными идеями и горящими глазами за несколько лет стали совладельцами гигантских компаний с многомиллиардными оборотами и армией поклонников во всем мире. В начале 2000-х я познакомился с Кенни Вонгом, который создал персонажа Molly. Он стоял на какой-то выставке за маленьким столиком и показывал свои первые фигурки, которые не сильно кого-то интересовали. Рассказывал, как ему сложно, как он мечтал стать модельером.
Спустя десять лет Molly только в Китае продается больше чем на 300 миллионов долларов в год, а Кенни стал одним из самых востребованных и обеспеченных авторов, получив долю в компании-гиганте Pop Mart, которая теперь выпускает фигурки его дизайна. Есть игрушки, которые стоили от нескольких сотен до пары тысяч долларов, а выросли в цене в десять, сто и тысячи раз.
Персонаж Companion художника Брайана Доннелли, более известного как KAWS, с момента своего создания в 1990-х примерил сотни дизайнов-кастомизаций, например, иллюстратора Джеремайя Кетнера.
Самый нашумевший проект стрит-артиста Evgeny Ches — «Снимаем маски», где он сталкивает героев российских и американских мультфильмов.
Редчайшие скульптуры из лимитированной коллаборации японского бренда Medicom Toy и художника Кита Харинга, конечно же, есть в коллекции Ильи.
То есть дизайнерская игрушка — полноценный участник рынка современного искусства?
Да, некоторые дизайны Be@rbrick или KAWS продаются на аукционах Sotheby's и Phillips за баснословные суммы.
А у вас есть какая-то стоп-цена, дороже которой вы не купите работу?
Я воздержусь, если игрушка выставлена по неадекватно завышенной цене. К сожалению, это частая история. Многие гоняются за ограниченным тиражом или за конкретным автором. Бывает, что коллекционеры встают в очередь и платят вперед за несколько месяцев или даже за год до релиза, увидев только концепт. И все может быть раскуплено на пресейле еще до того, как сама работа увидела свет.
В какой-то момент начался настоящий бум, чудовищный FOMO, когда выстраивались гигантские очереди, и игрушки могли перепродавать в десять, сто раз дороже буквально через минуту после релиза. Процентов на 80–90 это были перекупщики. Может, они и двигают индустрию, но являются головной болью как для самих авторов, так и для увлеченных собирателей, которые стараются сформировать осмысленную коллекцию.
Тогда художники стали придумывать разные экзотические способы, например, продавать лотерейные билеты на право выиграть возможность купить игрушку: 10 тысяч билетов по цене 10 долларов, среди них — 100 счастливчиков. А уж кому повезет — коллекционеру или перекупщику — решает случай. Кстати, стоимость выпуска релиза отбивается уже на этапе продажи билетов, так что автор всегда в плюсе.
В коллекции Ильи большеглазый кот американского аниматора и карикатуриста Гэри Бэйсмена соседствует с тюбиком-арт-объектом одного из самых оригинальных российских художников — самоучки из Новосибирска Дениса Угрюмова.
Джек Скеллингтон из «Кошмара перед Рождеством» вышел в коллаборации Disney x Jamma.
Минутка ностальгии от Prosto Toys — хоккеист из мультфильма «Шайбу! Шайбу!».
Легендарный Be@rbrick в виде Чебурашки? Конечно же, да!
А за чем охотитесь вы?
Меня интересуют нетиражные игрушки либо такие, которые никогда не поступали в продажу. У меня есть целый список. Например, фигурка в единственном экземпляре, которую американский художник и дизайнер Брайан Доннелли, взявший себе псевдоним KAWS, сделал вручную как прототип, но так и не выпустил.
С некоторыми коллекционерами я осторожно веду переговоры: мне перепродавали и даже дарили работы, потому что я не прячу игрушки у себя в закромах или каком-нибудь сейфе, а устроил открытое хранение в нашей анимационной студии «Рики» в Петербурге.
И что, каждый может прийти на экскурсию?
Да, позвонить и записаться.
Получается, вы открыли музей?
Уровень моей коллекции вполне музейный. Забавно, что началась она в 2001 году с деревянной фигурки работы того самого Майкла Лау, родоначальника дизайнерской игрушки. Он придумал целое направление urban vinyl и выпускал фигурки персонажей уличной культуры: граффитисты, скейтеры, хип-хоперы. Я начал их собирать — и понеслось!
Все эти редкости так и будут храниться в студии «Рики»? Хотелось бы увидеть к ним атрибуции или вообще аудиогид.
Мне хочется оставить какое-то наследие, и когда-нибудь я обязательно открою современный музей дизайнерской игрушки. Не скучную экспозицию, а что-то близкое к интерактивному, иммерсивному пространству, где можно будет погрузиться в мир разных авторов и их персонажей.
Мой глобальный план, который долгое время был мечтой, превратился в конкретную цель — развивать ArToys: мою цифровую платформу и системообразующее медиа для мирового сообщества креаторов и коллекционеров, где люди могли бы общаться, обмениваться, находить себе друзей по интересам независимо от языка и континента. А пока что я решил делать выставки.
И начали с локального комьюнити: летом 2024 года в Arts Square Gallery на выставке Super Toys вы впервые показали часть своей коллекции.
Да, а еще устроили слет стрит-артистов со всей страны и провели первый граффити-фестиваль Riki Art Fest прямо во дворе нашего офиса в Петербурге. В результате появился большой мурал, где каждый нарисовал свою часть: граффитист Илья Кирп, он же сооснователь шоурума TOYiARTi, стрит-артист Evgeny Ches, скульптор из Петербурга Андрей Люблинский — участие приняли почти 40 художников. Но я уверен, что авторов в России намного больше, чем известно мне. Я бы хотел их проявить. К открытию выставки Super Toys мы выпустили каталог, где помимо информации, кто есть кто в мире дизайнерской игрушки, мы опубликовали интервью с 40 российскими авторами. Получилась очень классная мини-энциклопедия.
Плащ OLA OLA, свитер LIME, работы: Деннис Рудольф I'm Auge Der Gaya, Деннис Рудольф I'm Auge Der Gaya #2, Alex Chay лампа Modulation.
Илья Попов запускает в космос первые ушастые прототипы своего проекта ChikoRoko. За этим наблюдает антропоморфный голубь «Курлык» от художника из Екатеринбурга Сергея Ермакова, известного как Code501.
Что происходит с дизайнерской игрушкой в России
В чем сложность «проявки» локальных талантов?
Если сравнивать, насколько бурно все развивается в других странах, то в России тема дизайнерской игрушки до сих пор остается достаточно экзотической. Основная проблема в том, что почти все деятели art toys работают кустарно, не имея возможности делать полноценные тиражи, кто-то в прямом смысле выживает. Выпустить релиз из 10 фигурок — это несколько сотен тысяч рублей, даже если делать его на коленке: это материалы, оборудование и так далее. Кто-то дропнул микротираж и не смог его реализовать. Мне хочется таких ребят поддержать, что я и делаю.
Сейчас я вижу новую волну художников, которые по таланту и оригинальности нисколько не уступают мировым именам. Они ищут абсолютно оригинальный стиль и сами образы. Данил Яд несколько лет назад создал со своими братьями Иваном и Никанором Yarms Studio. Он начинал с концептов, которые выкладывал в соцсети, его заметила компания Mighty Jaxx из Сингапура и предложила сотрудничество, которое продолжается до сих пор. Компания не только предоставила материалы и оборудование, но и получила лицензии и права на выпуск уникальных работ. Например, на серию по мотивам культового фильма «Назад в будущее». Я пытаюсь собрать всех персонажей из этого релиза.
Zak Mini Monster, художник-граффитист, нашел очень узнаваемый почерк — компании Adidas и Nike сделали с ним коллаборации. Молодой московский диджитал-художник Nidgus — Ниджат Гусейнов — придумал концепты с отсылками к социальным явлениям «на злобу дня», например, 3D-фигурки «Типичные москвичи» с набором «Девушка с Патриков», серию «Коллегция» с типичными работниками офиса и пак «Та самая Галя» про продавщицу, у которой отмена. Ритейлер Х5, он же «Пятерочка», попросил Ниджата изготовить физический тираж — фигурку Гали сейчас можно купить только на перепродаже, она стала коллекционной.
Наборы московского художника Nidgus сначала стали вирусными в сети, а затем получили физическое воплощение. «Та самая Галя» моментально стала коллекционным экземпляром.
Скульптор Андрей Люблинский — один из пионеров дизайнерской игрушки в России: он представил свой первый проект в 1999 году.
Mr. DOB — нечто среднее между Микки-Маусом и осьминогом — альтер эго культового японского художника Такаси Мураками, который активно поддерживает стрит-культуру.
Есть ли в мире дизайнерских игрушек свои тенденции?
Конечно, и во многом их запускают социальные сети. Скажем, если кто-то из селебрити показывает свою коллекцию, получается хайп на хайп. Когда участники Black Star и Тимати начали покупать Be@rbrick'ов, в России появилось огромное количество дешевых подделок, потому что все захотели таких же.
Наверное, это как подделки сумок!
Сумку хотя бы можно носить. А тут в чистом виде похвастаться непонятно чем, ценность таких игрушек именно в авторстве, пусть даже они выпущены большим тиражом.
Еще интересная тенденция в том, что появились коллекционеры-женщины. Раньше art toys увлекались в основном мужчины. Дело в том, что дизайнерская игрушка очень связана со стрит-артом. Сначала это был прямо андеграунд: многие персонажи были предельно брутальными и буквально сошли со стен с граффити. В Японии есть направление накайджу — фигурки вымышленных монстров, прямо криповые, и цель авторов — сделать их еще страшнее.
А с появлением компаний вроде Pop Mart или Sanrio, которые начали выпускать такую милоту, как Molly или Hello Kitty, гендерный вектор коллекционеров art toys ощутимо сместился. Красота ведь все побеждает. Сейчас гораздо больше релизов связано с кавайностью.
Как по мотивам «Смешариков» родились NFT-персонажи ChikoRoko и каким будет их физический дебют
Вы ведь готовите свой собственный релиз дизайнерских игрушек?
Да, физический. Потому что первые концепты Chiko и Roko я нарисовал лет десять назад на основе героев «Смешариков»: по паре элементов их можно сразу угадать. Чико — это еж, а Роко — заяц. Три года назад я принял решение запускать ChikoRoko как отдельное направление, собрал в Петербурге команду единомышленников, мы попробовали разные варианты, в том числе еще не сошедший на нет NFT. И наша первая дизайнерская фигурка в цифровом формате была выпущена в октябре 2021 года специально к всемирной выставке «Экспо-2020», которая проходила в Дубае.
С этого момента каждый день без перерыва у нас выходит новый релиз, и количество авторов проекта давно перевалило за сотню: художники со всего мира стали стучаться к нам с желанием в нем поучаствовать. Сначала тираж одного персонажа был 800 штук, потом 8 000, а в итоге составил 50 000 — наша платформа собрала полмиллиона активных покупателей цифровых версий. У меня есть много собственных дизайнов ChikoRoko, но я себя пока что удерживаю от их реализации.
Это почему?
Хочется максимально дать возможность прозвучать другим авторам. Мне это пока что гораздо интереснее, ведь формы-то придуманы мной. А вот как их интерпретируют и трансформируют — саспенс! Думаю, нам с командой удалось совершить чудо: мы придумали актуальных персонажей, и они уже стали одним из культурных кодов страны.
Я сделаю все для того, чтобы наш проект стал известен не только локально, но и во всем мире. Мы создавали ChikoRoko как фиджитал-платформу, поставив перед собой задачу взять лучшее из цифрового и физического миров и правильно их друг с другом срастить. Это наш творческий и даже технологический эксперимент. У нас вышло более тысячи цифровых дизайнов, и мы отбираем из них сто, которые будем последовательно готовить к физическому релизу.
Уже готовы персонаж El'Jopro и акула-заяц Sharpo от художника и проектного директора «Рики» Сергея Сафонова. Но самое главное, что в декабре выйдет очень важный для меня проект с одним из самых топовых художников — Симоне Леньо. Этот безумный фанат японской культуры скрестил кавайность с итальянским дизайном и создал целый мир персонажей.
Его бренд Tokidoki — феномен. Я бы сказал, что ему удалось стать новым Sanrio (японская компания, известная как создатель персонажей Hello Kitty, Куроми и Синнаморолла. — Прим. ред.). Tokidoki сделали огромное количество коллабораций с брендами — от футбольных клубов до Карла Лагерфельда. А еще Саймон только что представил свою коллаборацию с Ватиканом — маскота Люче в виде аниме-паломницы в желтом плаще.
Мы дропнем наш релиз с Саймоном в декабре — это десять уникальных фигурок Чико и Роко в его авторском дизайне с цифровой копией: внутри коробки будет уникальный QR-код для ее активации.
Текст: Ксения Гощицкая
Фото: Наталья Скворцова
Стиль: Олег Ульянов
Визаж и волосы: Лия Кибисова
Свет: Михаил Ланцов, Skypoint
Ассистент стилиста: Мария Колыванова
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