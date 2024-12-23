В арт-пространстве «Сегоднязавтра» сбываются «Новогодние обещания»

Ровно год назад команда «Сегоднязавтра» представила экспозицию «Пилотная серия», заложившую основы выставочной практики пространства. Тогда художники Саша Кокачева, Вика Утикалко, Максим Савва и Анна Дерябова символически начали традицию смотреть далеко в будущее и воплощать мечты в искусстве.

В рамках «Новогодних обещаний» впервые кураторы Анна Мовчан и Елена Коваленко собрали совриск с авангардом и раскинули по «Сегоднязавтра» арт-пасхалки для зрителей на следующий год: мотивирующую керамику от Вики Утикалко и Даши Иукканен, медитативные абстракции Андрея Двина и Кирилла Акулинчева, абсурдистские коллажи Виктора Дюжева, ностальгические картины Ивана Плюща и примитивистско-барочные ассамбляжи Ии Кирилловой.