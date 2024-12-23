18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

В арт-пространстве «Сегоднязавтра» сбываются «Новогодние обещания»

Проект объединяет авторов-резидентов выставочного пространства и новых художников, чьи работы побуждают к размышлениям о личных и коллективных ритуалах, мечтах и вызовах.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Сегоднязавтра». Фото: Александр Цуканов
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Сегоднязавтра». Фото: Александр Цуканов

Ровно год назад команда «Сегоднязавтра» представила экспозицию «Пилотная серия», заложившую основы выставочной практики пространства. Тогда художники Саша Кокачева, Вика Утикалко, Максим Савва и Анна Дерябова символически начали традицию смотреть далеко в будущее и воплощать мечты в искусстве.

В рамках «Новогодних обещаний» впервые кураторы Анна Мовчан и Елена Коваленко собрали совриск с авангардом и раскинули по «Сегоднязавтра» арт-пасхалки для зрителей на следующий год: мотивирующую керамику от Вики Утикалко и Даши Иукканен, медитативные абстракции Андрея Двина и Кирилла Акулинчева, абсурдистские коллажи Виктора Дюжева, ностальгические картины Ивана Плюща и примитивистско-барочные ассамбляжи Ии Кирилловой.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Сегоднязавтра». Фото: Александр Цуканов
Андрей Двин, Porcellino, 2024 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Сегоднязавтра». Фото: Александр Цуканов

Андрей Двин, Porcellino, 2024 год

Даша Иукканен. "Наводнение в Петербурге". 2024 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Сегоднязавтра». Фото: Александр Цуканов

Даша Иукканен. "Наводнение в Петербурге". 2024 год

Выставка «Новогодние обещания» представляет работы в разных техниках — от крупноформатной живописи и графики до инсталляций и предметного дизайна. Среди ключевых экспонатов — пейзажи красноярского художника Александра Гребенщикова, аутентичная ориенталистика Сакинат Исмаиловой, новогодняя елка, украшенная дизайнерскими игрушками от GRG Design Studio, Влады Малеевой и мастерской «Сказка из ваты», а также эксклюзивные объекты петербургского бренда Eburet.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Сегоднязавтра». Фото: Александр Цуканов
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Сегоднязавтра». Фото: Александр Цуканов

Групповая выставка «Новогодние обещания» пройдет с 8 декабря 2024 года по 26 января 2025 года в арт-пространстве «Сегоднязавтра» в поселке Репино, на Приморском шоссе, 441А.

12+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: