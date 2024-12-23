В арт-пространстве «Сегоднязавтра» сбываются «Новогодние обещания»

Проект объединяет авторов-резидентов выставочного пространства и новых художников, чьи работы побуждают к размышлениям о личных и коллективных ритуалах, мечтах и вызовах.
Ровно год назад команда «Сегоднязавтра» представила экспозицию «Пилотная серия», заложившую основы выставочной практики пространства. Тогда художники Саша Кокачева, Вика Утикалко, Максим Савва и Анна Дерябова символически начали традицию смотреть далеко в будущее и воплощать мечты в искусстве.
В рамках «Новогодних обещаний» впервые кураторы Анна Мовчан и Елена Коваленко собрали совриск с авангардом и раскинули по «Сегоднязавтра» арт-пасхалки для зрителей на следующий год: мотивирующую керамику от Вики Утикалко и Даши Иукканен, медитативные абстракции Андрея Двина и Кирилла Акулинчева, абсурдистские коллажи Виктора Дюжева, ностальгические картины Ивана Плюща и примитивистско-барочные ассамбляжи Ии Кирилловой.
Выставка «Новогодние обещания» представляет работы в разных техниках — от крупноформатной живописи и графики до инсталляций и предметного дизайна. Среди ключевых экспонатов — пейзажи красноярского художника Александра Гребенщикова, аутентичная ориенталистика Сакинат Исмаиловой, новогодняя елка, украшенная дизайнерскими игрушками от GRG Design Studio, Влады Малеевой и мастерской «Сказка из ваты», а также эксклюзивные объекты петербургского бренда Eburet.
Групповая выставка «Новогодние обещания» пройдет с 8 декабря 2024 года по 26 января 2025 года в арт-пространстве «Сегоднязавтра» в поселке Репино, на Приморском шоссе, 441А.
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