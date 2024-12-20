Под эгидой ориентализма: В Эрмитаже открывается экспозиция «Образы Востока в современном фарфоре»

Это 23-я (!) выставка из цикла «Поднесение к Рождеству», который ежегодно показывает более сотни произведений советского и современного фарфора.
Чернильница «Шота Руставели», Сироткин Д.В.
Выставка «Образы Востока в советском и современном фарфоре» раскрывает, как ориентальные мотивы вдохновляли художников в разные эпохи – от советского авангарда до современности. Экспозиция охватит более 100 лет истории: как мотивы ориентализма, популярные в Европе и России конца XIX – начала XX века, так и советское переосмысление восточных тем через призму деколонизации. Покажут около 120 произведений, включая скульптуры, сервизы, вазы, тарелки и другие предметы декоративно-прикладного искусства. Выставка подготовлена Отделом «Музей Императорского фарфорового завода» Эрмитажа под руководством заведующей отделом Анны Ивановой.
Среди ключевых экспонатов: сервиз «Восток СССР» 1936 года, разработанный Любовью Блак и художником-супрематистом Николаем Суетиным, а также сервизы и росписи художника-блокадника Михаила Моха, в которых мотивы восточной литературы переплетаются с героическими сюжетами. Музейные раритеты представлены на выставке вместе с современным дизайном — работами современных мастеров АО «Императорский фарфоровый завод». Среди них: Татьяна Афанасьева, Анатолий Данилов, Сергей Русаков, Сергей Соколов, Нина Троицкая, Анна Трофимова, Любовь Цветкова, Виолетта Шаль.
Директор Государственного Эрмитажа:
Восточная тема в петербургском фарфоре блестяще соединила три тенденции – общеевропейский «ориентализм», утонченный экзотизм «Мира искусства» и «положительную деколонизацию» советской эпохи. Получилось нечто уникальное.
Сервиз «Восток СССР». 1936 год. Автор формы Н. М. Суетин, автор росписи Л. К.Блак.
Выставка «Образы Востока в советском и современном фарфоре» из цикла «Поднесение к Рождеству» открыта с 26 декабря 2024 года по 30 марта 2025 года в Арапском зале Зимнего дворца на Дворцовая площади, 2.
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