Под эгидой ориентализма: В Эрмитаже открывается экспозиция «Образы Востока в современном фарфоре»

Выставка «Образы Востока в советском и современном фарфоре» раскрывает, как ориентальные мотивы вдохновляли художников в разные эпохи – от советского авангарда до современности. Экспозиция охватит более 100 лет истории: как мотивы ориентализма, популярные в Европе и России конца XIX – начала XX века, так и советское переосмысление восточных тем через призму деколонизации. Покажут около 120 произведений, включая скульптуры, сервизы, вазы, тарелки и другие предметы декоративно-прикладного искусства. Выставка подготовлена Отделом «Музей Императорского фарфорового завода» Эрмитажа под руководством заведующей отделом Анны Ивановой.