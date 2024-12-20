«Цифергауз» запускает «Слияние» — цикл из пяти (бесплатных!) интерактивных перформансов под музыку Настасьи Хрущевой и других композиторов

Галерея цифрового искусства «Цифергауз» запускает «Слияние» — цикл из пяти междисциплинарных перформансов на стыке науки и искусства, события которого пройдут с 25 декабря по 29 января на Новой Голландии. Серия объединяет физическое и цифровое: музыка современных композиторов будет сопровождаться digital-артом актуальных художников. Среди авторов: Dariella (ее медиаинсталляция Time To Blossom была представлена на первой Third Place Residence и в первый же день была выкуплена), Мария Купцова и Марина Музыка, композиторы Настасья Хрущева и Kira G. Все события программы бесплатны, но по обязательной регистрации.