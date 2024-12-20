«Цифергауз» запускает «Слияние» — цикл из пяти (бесплатных!) интерактивных перформансов под музыку Настасьи Хрущевой и других композиторов

В основе проекта куратора Христины Отс — отсылка к «историческим поискам взаимодействия разных медиумов в искусстве и философии, переосмысление их через современные технологии».
UNA
Галерея цифрового искусства «Цифергауз» запускает «Слияние» — цикл из пяти междисциплинарных перформансов на стыке науки и искусства, события которого пройдут с 25 декабря по 29 января на Новой Голландии. Серия объединяет физическое и цифровое: музыка современных композиторов будет сопровождаться digital-артом актуальных художников. Среди авторов: Dariella (ее медиаинсталляция Time To Blossom была представлена на первой Third Place Residence и в первый же день была выкуплена), Мария Купцова и Марина Музыка, композиторы Настасья Хрущева и Kira G. Все события программы бесплатны, но по обязательной регистрации.
Настасья Хрущева справа
Откроет «Слияние» 25 декабря аудиовизуальный перформанс UNA, музыкальной основой которого станет вариация фортепианного сочинения композитора (и лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга») Настасьи Хрущевой «Русские тупики». Параллельно этому состоится интерактив: сенсоры, улавливающие биологические импульсы некоторых зрителей, соберут из этих технических снимков генеративные изображения. В режиме реального времени будет создана «живая» композиция, которая заполнит все концертное пространство. Над визуальной и интерактивной частью проекта работали science-художник и лауреат премии имени Сергея Курехина Мария Купцова и междисциплинарный автор Марина Музыка.
8 января в «Цифергаузе» покажут перформанс «Был только снег» — аудиовизуальный проект медиахудожниц Dariella и Kira G. Это исследование дуальности зимней природы, «в которой гипнотичность снежного танца сочетается с колючими льдинками, царапающими кожу». В рамках перформанса будет воссоздано пространство «трансформации», раскрывающее связь сил природы и эмоций.
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