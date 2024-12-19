В Петропавловской крепости покажут выставку «бумажной архитектуры» «Несбывшийся Ленинград. Архитектурные проекты советской эпохи»

Выставка «Несбывшийся Ленинград. Архитектурные проекты советской эпохи» пройдет в Невской куртине Петропавловской крепости и представит 70 листов архитектурной графики из собрания Музея истории Петербурга. Проект продолжит нарратив, принятый на экспозиции «Несбывшегося Петербург» 2019 года — о бумажной архитектуре конца XIX – начала XX века. Сейчас акцент сделан на архитектурные проекты, созданные с 1919 по 1990 годы, которые должны были формировать облик Ленинграда в соответствии с идеологией и эстетикой советской эпохи. Среди авторов — Иван Фомин и Лев Ильин, а также Николай Троцкий и Евгений Левинсон.