В Петропавловской крепости покажут выставку «бумажной архитектуры» «Несбывшийся Ленинград. Архитектурные проекты советской эпохи»

Экспозиция продолжает цикл, посвященный неосуществленным градостроительным замыслам, и раскрывает историю архитектурного поиска от конструктивизма до модернизма.
Выставка «Несбывшийся Ленинград. Архитектурные проекты советской эпохи» пройдет в Невской куртине Петропавловской крепости и представит 70 листов архитектурной графики из собрания Музея истории Петербурга. Проект продолжит нарратив, принятый на экспозиции «Несбывшегося Петербург» 2019 года — о бумажной архитектуре конца XIX – начала XX века. Сейчас акцент сделан на архитектурные проекты, созданные с 1919 по 1990 годы, которые должны были формировать облик Ленинграда в соответствии с идеологией и эстетикой советской эпохи. Среди авторов — Иван Фомин и Лев Ильин, а также Николай Троцкий и Евгений Левинсон.
«Несбывшийся Ленинград. Архитектурные проекты советской эпохи» представляет эволюцию архитектурного языка: от «бумажной архитектуры» первых послереволюционных лет и конструктивизма 1920-х до монументальной неоклассики 1930-х и послевоенного сталинского ампира. В экспозиции также можно увидеть проекты эпохи хрущевской «оттепели» и модернизма второй половины XX века. Например, одним из хайлайтов станет проект «морского фасада» Ленинграда.
Выставка «Несбывшийся Ленинград. Архитектурные проекты советской эпохи» открыта с 23 декабря 2024 года по 2 марта 2025 года в в Невской куртине Петропавловской крепости, 3 к4 литер Д.
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