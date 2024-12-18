Тим Парщиков раскрывает саспенс повседневности на выставке «Будущее туманно, развязка за углом» в галерее Masters Digital

Masters Digital и московская Artwin Gallery представляют персональную выставку фотохудожника и поэта Тима Парщикова «Будущее туманно, развязка за углом». Экспозиция стала частью масштабной программы Suspense, исследующей феномен напряжения и неопределенности, распространенный в нуарном кинематографе. Показали серию из 8 фотографий и каталога Suspence. Часть работ была представлена ранее в рамках выставки «Уликова парадигма», которая проходила в Marina Gisich Gallery в 2017 году.

Каждый кадр Парщикова балансирует на грани между реальностью и делириумом, где страх перед неизвестным доминирует над тем, что зафиксировано в моменте. Визуальная драматургия его работ перекликается с концепцией философа Ролана Барта: каждое «punctum» – это не только деталь, но и точка разрыва, момент, в котором что-то было потеряно или пережито.