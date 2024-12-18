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Искусство

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Тим Парщиков раскрывает саспенс повседневности на выставке «Будущее туманно, развязка за углом» в галерее Masters Digital

Вдохновляясь эстетикой жанра неонуара, автор облачает обычные городские сцены в стоп-кадры из незавершенного фильма. «Ожидание того, что произойдет в следующее мгновение, становится не менее важным, чем само изображение», — комментируют в пресс-службе галереи. 

50 Cent, 2023 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Masters Digital

50 Cent, 2023 год

Tel Aviv, 2008 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Masters Digital

Tel Aviv,  2008 год

Masters Digital и московская Artwin Gallery представляют персональную выставку фотохудожника и поэта Тима Парщикова «Будущее туманно, развязка за углом». Экспозиция стала частью масштабной программы Suspense, исследующей феномен напряжения и неопределенности, распространенный в нуарном кинематографе. Показали серию из 8 фотографий и каталога Suspence. Часть работ была представлена ранее в рамках выставки «Уликова парадигма», которая проходила в Marina Gisich Gallery в 2017 году.

Каждый кадр Парщикова балансирует на грани между реальностью и делириумом, где страх перед неизвестным доминирует над тем, что зафиксировано в моменте. Визуальная драматургия его работ перекликается с концепцией философа Ролана Барта: каждое «punctum» – это не только деталь, но и точка разрыва, момент, в котором что-то было потеряно или пережито.

Cologne, 2009 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Masters Digital

Cologne, 2009 год

«Я бы не отделял фотографию от других видов искусства. Когда произведение искусства чем-то тебя трогает, когда возникает у тебя с произведением искусства контакт, заставляет тебя о чем-то задуматься – это и есть самое важное. Не всегда надо задумываться о чем-то конкретном. Просто, бывает, зазвенит вдруг какой-то колокольчик в подсознании… В этом смысле, я не думаю, что фотография отличается от живописи или архитектуры, от кино, музыки», — рассказывает художник.

Naples, 2010 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Masters Digital

Naples, 2010 год

Venice, 2007 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Masters Digital

Venice, 2007 год

Тимофей Парщиков — сын куратора Ольги Свибловой, фотохудожник, поэт, оператор и сценарист короткометражных фильмов. Окончил операторский факультет ВГИК и режиссерский — на Высших курсах режиссеров и сценаристов. Его работы характеризуются кинематографическим подходом и эстетизацией. В 2014 году автор был удостоен Премии Кандинского в номинации «лучший молодой художник». Живет и работает в Москве и Париже, с 1998 года активно участвуя в выставочных проектах как в России, так и за рубежом, включая Венецию, Лондон, Париж и Флоренцию. Его работы находятся в коллекциях Государственной Третьяковской Галерее, Европейского музея фотографии (Париж), Московского музея современного искусства (Москва), Художественного музея Мида (Амхерст, США) и Мультимедиа Арт Музее.

Персональная выставка Тима Парщикова «Будущее туманно, развязка за углом» открыта с 16 декабря 2024 года по 31 января 2025 года в галерее Masters Digital на Барочной улице, 6/1.

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