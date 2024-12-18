18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

В «Мастерской Аникушина» раскроют историю создания монумента Александру Пушкину на площади Искусств

Выставка «Аникушин / Пушкин. Один на один» расскажет, как вчерашний студент-скульптор смог обойти в конкурсе признанных академиков и воплотить образ поэта, ставший частью культурного кода города.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой е Государственного музея городской скульптуры «Мастерская Аникушина»
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой е Государственного музея городской скульптуры «Мастерская Аникушина»

Экспозиция в филиале Государственного музея городской скульптуры «Мастерская Аникушина» посвящена созданию одного из самых узнаваемых памятников Петербурга – монумента Александру Пушкину на площади Искусств. Проект знакомит с этапами создания памятника: от первых конкурсных проектов 1937 года до финального варианта, установленного только спустя 20 лет. 

Известно, что художник не единожды переделывал работу с нуля, образ поэта постоянно менялся. В рамках «Аникушин / Пушкин. Один на один» представят процесс работы скульптора — эскизы, графику и модели, созданные самим Михаилом Аникушином, будут соседствовать с неосуществленными проектами других авторов. Экспозиция включает также и личные воспоминания скульптора, раскрывающие особую связь с Пушкиным.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой е Государственного музея городской скульптуры «Мастерская Аникушина»
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой е Государственного музея городской скульптуры «Мастерская Аникушина»

Выставка «Аникушин / Пушкин. Один на один» открыта с 20 декабря 2024 года по 16 ноября 2025 года на Вяземском переулке, 8.

6+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: