В «Мастерской Аникушина» раскроют историю создания монумента Александру Пушкину на площади Искусств

Выставка «Аникушин / Пушкин. Один на один» расскажет, как вчерашний студент-скульптор смог обойти в конкурсе признанных академиков и воплотить образ поэта, ставший частью культурного кода города.
Экспозиция в филиале Государственного музея городской скульптуры «Мастерская Аникушина» посвящена созданию одного из самых узнаваемых памятников Петербурга – монумента Александру Пушкину на площади Искусств. Проект знакомит с этапами создания памятника: от первых конкурсных проектов 1937 года до финального варианта, установленного только спустя 20 лет.
Известно, что художник не единожды переделывал работу с нуля, образ поэта постоянно менялся. В рамках «Аникушин / Пушкин. Один на один» представят процесс работы скульптора — эскизы, графику и модели, созданные самим Михаилом Аникушином, будут соседствовать с неосуществленными проектами других авторов. Экспозиция включает также и личные воспоминания скульптора, раскрывающие особую связь с Пушкиным.
Выставка «Аникушин / Пушкин. Один на один» открыта с 20 декабря 2024 года по 16 ноября 2025 года на Вяземском переулке, 8.
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