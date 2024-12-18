В «Мастерской Аникушина» раскроют историю создания монумента Александру Пушкину на площади Искусств

Экспозиция в филиале Государственного музея городской скульптуры «Мастерская Аникушина» посвящена созданию одного из самых узнаваемых памятников Петербурга – монумента Александру Пушкину на площади Искусств. Проект знакомит с этапами создания памятника: от первых конкурсных проектов 1937 года до финального варианта, установленного только спустя 20 лет.

Известно, что художник не единожды переделывал работу с нуля, образ поэта постоянно менялся. В рамках «Аникушин / Пушкин. Один на один» представят процесс работы скульптора — эскизы, графику и модели, созданные самим Михаилом Аникушином, будут соседствовать с неосуществленными проектами других авторов. Экспозиция включает также и личные воспоминания скульптора, раскрывающие особую связь с Пушкиным.