«Новые городские художники» проведут новогоднюю арт-ярмарку

«Выставки "Новых городских художников" — это верхушка айсберга. 90% контента остается невидимыми залежами в мастерской. Формат гараж-сейла позволяет аудитории увидеть, чем на самом деле занимались резиденты студии на протяжении 7 лет», — говорит куратор студии Евгения Штиль.

За несколько лет существования «Новых городских художников» через мастерскую объединения прошли более сотни самобытных авторов, не имеющих практической возможности рассказать о своем творчестве миру по разным причинам — кто-то живет в интернате, а кто-то физически не может говорить.

Новогодняя арт-ярмарка «Новых городских художников» пройдет 22 декабря с 12:00 до 20:00 в студии объединения на набережной Макарова, 12. Обещают море наивной графики от 500 рублей, небольшую живопись (включая знаменитую Zoika), зины и крафтовые светильники.