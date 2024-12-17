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Искусство

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«Новые городские художники» проведут новогоднюю арт-ярмарку

В мастерской объединения на набережной Макарова, 12, 22 декабря устроят гараж-сейл с распродажей наивной графики от 500 рублей, небольшой живописью (включая знаменитую Zoika), зинов и крафтовых светильников.

Предоставлено куратором студии Евгенией Штиль
Предоставлено куратором студии Евгенией Штиль

«Выставки "Новых городских художников" — это верхушка айсберга. 90% контента остается невидимыми залежами в мастерской. Формат гараж-сейла позволяет аудитории увидеть, чем на самом деле занимались резиденты студии на протяжении 7 лет», — говорит куратор студии Евгения Штиль.

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За несколько лет существования «Новых городских художников» через мастерскую объединения прошли более сотни самобытных авторов, не имеющих практической возможности рассказать о своем творчестве миру по разным причинам — кто-то живет в интернате, а кто-то физически не может говорить.

Новогодняя арт-ярмарка «Новых городских художников» пройдет 22 декабря с 12:00 до 20:00 в студии объединения на набережной Макарова, 12. Обещают море наивной графики от 500 рублей, небольшую живопись (включая знаменитую Zoika), зины и крафтовые светильники.

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