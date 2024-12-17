Эрмитаж и БДТ представили аудиовизуальный маршрут по залам Галереи Петра Великого

Проект стал третьей главой в многолетнем сотрудничестве двух культурных институций, начавшимся с «БДТ — Эрмитаж. Античность» и «БДТ — Эрмитаж. Восток».
12 декабря Эрмитаж и Большой драматический театр имени Товстоногова представили аудиовизуальный маршрут «БДТ — Эрмитаж. Россия» в залах Галереи Петра Великого. Проект представили гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, директор БДТ Татьяна Архипова, режиссер Андрей Могучий и глава фонда «Про Арте» Елена Коловская.
«Сейчас музейно-театральный проект — модная и расхожая вещь, но не всегда отвечает высокому требованию. Наше сотрудничество является образцом совместной работы: та въедливость, профессионализм и требовательность, которая предъявляла к себе команда, выросла в качественный продукт», — прокомментировал режиссер Андрей Могучий.
Маршрут по Галерее Петра Великого погрузит в эпоху первого российского императора через призму произведений искусства и исторических экспонатов, сопровождаемых текстами российских поэтов, философов и ученых XVIII–XIX веков. Научные трактаты, прозу и лирику озвучили артисты БДТ: Елена Попова и Валерий Дегтярь, Анатолий Петров и Василий Реутов, Андрей Феськов, Варвара Павлова, Ирина Патракова, Виктор Бугаков и Алексей Фалилеев, режиссер Арсений Бехтерев.
В залах № 156–163 Зимнего дворца рядом с экспонатами размещены таблички с QR-кодами. С их помощью посетители смогут прослушать аудиозаписи продолжительностью от 1,5 до 4 минут. Общая длительность маршрута — около часа. Слушать можно в произвольном порядке. Для посещения потребуется мобильное устройство со сканером QR-кодов и наушники. Проект доступен по входному билету в Главный музейный комплекс Эрмитажа.
В числе хайлайтов маршрута – токарные станки Петра I, знаменитая люстра-паникадило из слоновой кости, созданная при участии императора, и другие артефакты, связанные с его правлением. В гайд также вошли предметы вещи императриц Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны, продолживших петровские традиции.
Часы солнечные универсальные сферические. 1734-1735 года
Генеральный директор Эрмитажа:
Галерея Петра Великого создана для хранения памяти о Петре I. Эту память мы формируем, обновляем и обращаем к современности. Петр представлен у нас в разных ипостасях: он — плотник и мастеровой, это традиционный взгляд, который популяризировался в императорское и в советское время. И второй: Петр — щеголь, которому выписывают костюмы из Парижа. Он же — академик Французской академии. Новый проект с БДТ, как и предыдущие, будет иметь большой успех, это важная часть деятельности Эрмитажа, которая включает в себя активность разных муз, в том числе и муз драматических.
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