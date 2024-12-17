Эрмитаж и БДТ представили аудиовизуальный маршрут по залам Галереи Петра Великого

12 декабря Эрмитаж и Большой драматический театр имени Товстоногова представили аудиовизуальный маршрут «БДТ — Эрмитаж. Россия» в залах Галереи Петра Великого. Проект представили гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, директор БДТ Татьяна Архипова, режиссер Андрей Могучий и глава фонда «Про Арте» Елена Коловская.

«Сейчас музейно-театральный проект — модная и расхожая вещь, но не всегда отвечает высокому требованию. Наше сотрудничество является образцом совместной работы: та въедливость, профессионализм и требовательность, которая предъявляла к себе команда, выросла в качественный продукт», — прокомментировал режиссер Андрей Могучий.

Маршрут по Галерее Петра Великого погрузит в эпоху первого российского императора через призму произведений искусства и исторических экспонатов, сопровождаемых текстами российских поэтов, философов и ученых XVIII–XIX веков. Научные трактаты, прозу и лирику озвучили артисты БДТ: Елена Попова и Валерий Дегтярь, Анатолий Петров и Василий Реутов, Андрей Феськов, Варвара Павлова, Ирина Патракова, Виктор Бугаков и Алексей Фалилеев, режиссер Арсений Бехтерев.