NameGallery научит видеть и чувствовать в темноте на выставке Гали Фадеевой «Крепость кротовьих лапок»

«Близорукий взгляд лишен властного устремления; он заботливо фокусируется на малом, на ближайшем. Это взгляд, сродни детскому — внимательному, доверчивому и исследующему», — комментирует куратор выставки Глеб Ершов.
"На подземном небе"
Персональная выставка художницы Гали Фадеевой «Крепость кротовьих лапок», которая открывается 18 декабря в галерее совриска NameGallery, раскроет тайны подземного мира, где вместо зрения действует осязание, а обыденное превращается в миф. В основе концепции — идея подземного зрения — близорукости, которая заменяет привычную перспективу «близким, доверительным взглядом».
Серия «Крепость кротовьих лапок» с работами 2024 года объединена общим мифологическим лором. Кроты, как главные герои графических и живописных работ, предстают в роли проводников в иную реальность, сомнамбулизм, воспоминания и пространство чуткой эмоциональной коммуникации. Так, персонажи выставочного нарратива отождествляют эмпатию и близорукость как особую форму восприятия.
Галя Фадеева — междисциплинарная художница и независимый куратор, в своем творчестве обращается к жанрам живописи, графики, инсталляции, керамики и автоматическому письму. В настоящее время обучается в институте «База», также резидентка мастерских музея «Гараж». Среди самых известных проектов в арсенале художницы: «Не смотри на меня так, куратор» 2023 года в Anna Nova, Third Place Art Fair, ярмарка 1703, SAM Fair и многие другие. В настоящее время работы автора находятся в коллекции музея Набокова, частных собраниях России, Франции и США.
"Павильон для танцев"
Искусствовед, куратор выставки:
Инфантильность самой живописной манеры — тот язык, с помощью которого художница рассказывает о своих любимчиках как о существах слабых, беззащитных и кротких. Это сознательно сформулированная слабая позиция выбрана как способ ухода от маскулинной энергично сделанной формы, как возможность нащупывания иной пластики и этики отношений, где все на тончайших полутонах, немного аморфное и анемичное. В шаткости, текучей аморфности, зыбкости создаваемых образов и форм, появившимся на свет как будто методом психического автоматизма, различима сюрреалистическая морфология. «Детское» и «бессознательное» включены здесь и в качестве инструмента, технологии создания и как адекватный сновидческо-сомнамбулической реальности язык.
"Зарождение"
Персональная выставка Гали Фадеевой «Крепость кротовьих лапок» открыта с 18 декабря 2024 года по 20 февраля 2025 года в NameGallery на Большой Конюшенной, 2.
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