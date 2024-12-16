NameGallery научит видеть и чувствовать в темноте на выставке Гали Фадеевой «Крепость кротовьих лапок»

Персональная выставка художницы Гали Фадеевой «Крепость кротовьих лапок», которая открывается 18 декабря в галерее совриска NameGallery, раскроет тайны подземного мира, где вместо зрения действует осязание, а обыденное превращается в миф. В основе концепции — идея подземного зрения — близорукости, которая заменяет привычную перспективу «близким, доверительным взглядом».

Серия «Крепость кротовьих лапок» с работами 2024 года объединена общим мифологическим лором. Кроты, как главные герои графических и живописных работ, предстают в роли проводников в иную реальность, сомнамбулизм, воспоминания и пространство чуткой эмоциональной коммуникации. Так, персонажи выставочного нарратива отождествляют эмпатию и близорукость как особую форму восприятия.

Галя Фадеева — междисциплинарная художница и независимый куратор, в своем творчестве обращается к жанрам живописи, графики, инсталляции, керамики и автоматическому письму. В настоящее время обучается в институте «База», также резидентка мастерских музея «Гараж». Среди самых известных проектов в арсенале художницы: «Не смотри на меня так, куратор» 2023 года в Anna Nova, Third Place Art Fair, ярмарка 1703, SAM Fair и многие другие. В настоящее время работы автора находятся в коллекции музея Набокова, частных собраниях России, Франции и США.