Картина Репина «Иван Грозный и его сын Иван» вернулась в постоянную экспозицию Третьяковской галереи

Полотно Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (также известна под названием «Иван Грозный убивает своего сына») вернулось в постоянную экспозицию Третьяковской галереи. Об этом сообщает министр культуры Ольга Любимова.

«Восстановленный шедевр представили на фокус-выставке, которая показывает этапы реставрации и историю создания полотна. Произведение надежно защищено: теперь оно экспонируется в специально сконструированной климатической антивандальной капсуле», ― прокомментировала министр.

Напомним, в 2018 году картина серьезно пострадала от рук вандалов. Ущерб полотну оценили в 30 млн рублей, а посетитель галереи Игорь Подпорин понес наказание в 2,5 года колонии общего режима. «В результате ударов толстое стекло, защищавшее работу от колебаний температурно-влажностного режима, было разбито. Картине нанесены серьезные повреждения. Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. От падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама. По счастливой случайности самое ценное - изображения лиц и рук царя и царевича - не пострадали», — сообщили тогда в пресс-службе Третьяковской галереи.

Это не впервые, когда на долю полотна приходятся случаи вандализма или неприятия картины: после публичного экспонирования картины разгорелся скандал, а хозяин «Ивана Грозного» Третьяков получил распоряжение о запрете выставлять работу на публике — первый прецедент выставочной цензуры. Запрет был вскоре снят после личного ходатайства художника Алексея Боголюбова, воспитателя Александра III. Вот что писал «простерший совиные крыла» над Россией обер-прокурор Синода Константин Победоносцев: «Сегодня я увидел эту картину и не смог смотреть на нее без отвращения... Удивительное ныне художество: без малейших идеалов, только с чувством голого реализма и с интенцией критики и обличения». Зато Мастерство Репина оценил Крамской: «Вот она вещь, в уровень таланту! <...> Вот живопись — фон в картине Репина. Вот он — оркестр настоящий»; «Молодец Репин, именно молодец», — похвалил Лев Толстой. Подробнее об истории, связанной с картиной, рассказывает искусствовед Софья Багдасарова в «Воры, вандалы и идиоты: Криминальная история русского искусства».