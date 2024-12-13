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Искусство

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Где найти арт-подарок? EggzGallery представляет работы актуальных керамистов на новогоднем маркете

В ассортименте ярмарки: вазы, подсвечники, яркие скульптурные композиции, бытовые предметы и другие объекты, созданные вручную.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой EggzGallery

В декабре Eggz Gallery открывает двери для всех, кто ищет вдохновение, оригинальные подарки на Новый год или просто хочет приобщиться к утилитарному искусству. Керамика здесь — это не только материальный объект, но и способ исследовать окружающий мир и свое место в нем. С 1 по 29 декабря здесь проходит новогодний маркет керамики, который собрал семь актуальных современных художниц: керамисток Елизавету Букину, Анну Вердиян, Ксению Воскобойникову, Настасью Красноперову, Веру Латышеву, Ольгу Симонову и Марию Софронову. 

Одним из хайлайтов ярмарки станет серия «Лиминальность» Ксении Воскобойниковой. Это размышление о переходных состояниях человека между реальным и потусторонним, современным и архаичным. В своих работах художница соединяет элементы коллективного бессознательного и двоеверия, создавая сложные образы, которые отсылают к духовным практикам и символам.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой EggzGallery
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой EggzGallery

21 декабря в Eggz Gallery состоится мастер-класс с керамисткой Елизаветой Букиной (арт-публике она знакома по хитовым керамическим сумочкам культовых брендов — в рамках TPAF ее работы раскупили в первый день). Участники смогут создать своими руками кружки, вазочки, подсвечники или блюдца. Художница завершит работы: покроет изделия глазурью, обожжет их в печи и подготовит для передачи владельцам.

Вход на маркет — 150 рублей.

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