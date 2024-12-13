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Искусство

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Русский музей поделился выставочными планами на 2025 год: от шедевров авангарда до истории институции

Музей анонсировал более 30 выставок и мероприятий, которые пройдут в 2025 году. О ключевых проектах рассказала генеральный директор музея Алла Манилова.

Абрам Архипов, "В гостях", 1915 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

Абрам Архипов, "В гостях", 1915 год

Главными событиями станут масштабные экспозиции, посвящённые 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 125-летию Александра Дейнеки. Одна из крупнейших выставок года, «Наш авангард. Великий эксперимент русского искусства», будет приурочена к 28-му Петербургскому международному экономическому форуму и представит шедевры русских авангардистов. К 130-летию музея откроется цикл выставок о его истории и сотрудниках.

Константин Коровин, "Белый ночи на Севере Норвегии", 1890 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

Константин Коровин, "Белый ночи на Севере Норвегии", 1890 год

Современное искусство будет представлено тремя выставками, включая персональный проект Григория Гукасова и экспозицию «Ассамбляж, объект, инсталляция». Также посетители увидят проект «Детский мир», объединяющий ностальгические образы и произведения XX–XXI веков.

Владимир Янкилевский, Триптих № 14. Автопортрет (Памяти отца). 1987 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

Владимир Янкилевский, Триптих № 14. Автопортрет (Памяти отца). 1987 год

Среди других проектов — монументальная выставка «Страна побед», которая охватит героические подвиги России от времён Александра Невского до современности. Выставка «Русская традиция» познакомит с развитием национального искусства от XIV до XX века, а экспозиция исторических портретов в Инженерном замке покажет более 100 работ XVIII–XIX веков, изображающих выдающихся государственных деятелей и художников.

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