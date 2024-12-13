Русский музей поделился выставочными планами на 2025 год: от шедевров авангарда до истории институции

Главными событиями станут масштабные экспозиции, посвящённые 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 125-летию Александра Дейнеки. Одна из крупнейших выставок года, «Наш авангард. Великий эксперимент русского искусства», будет приурочена к 28-му Петербургскому международному экономическому форуму и представит шедевры русских авангардистов. К 130-летию музея откроется цикл выставок о его истории и сотрудниках.