В распоряжение «Манежа» перешел дом Алафузовой — там хотят сделать музей совриска!

В управление «Манежа» перешло историческое здание в классицистическом стиле на канале Грибоедова, 101 — дом Алафузовой второй половины XVIII века. Первоначально здесь размещалось училище Торгового мореплавания, ближе к 1920-м годам — Первый музыкальный техникум (более известный под именем Михаила Глинки), а затем — «Парк Отель Львиный Мостик».

Как сообщает Коробейникова, в новом пространстве хотят создать Музей российского современного искусства. Он будет соседстовать с уже существующим Музеем искусства Санкт-Петербурга (МИСПом).