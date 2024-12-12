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Искусство

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В распоряжение «Манежа» перешел дом Алафузовой — там хотят сделать музей совриска!

Об этом сообщает автор телеграм-канала «ку-ку», искусствовед Ксения Коробейникова.

Popova Valeriya / Shutterstock

В управление «Манежа» перешло историческое здание в классицистическом стиле на канале Грибоедова, 101 — дом Алафузовой второй половины XVIII века. Первоначально здесь размещалось училище Торгового мореплавания, ближе к 1920-м годам — Первый музыкальный техникум (более известный под именем Михаила Глинки), а затем — «Парк Отель Львиный Мостик».

Как сообщает Коробейникова, в новом пространстве хотят создать Музей российского современного искусства. Он будет соседстовать с уже существующим Музеем искусства Санкт-Петербурга (МИСПом).

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