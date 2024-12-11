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Искусство

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В Эрмитаже открылись новые залы постоянной экспозиции «Галерея Петра Великого»

«Эти залы рассказывают о том, как новые течения развития русской культуры, заложенные Петром, приобретали реальные очертания», — комментирует генеральный директор Михаил Пиотровский.

Новые залы постоянной экспозиции «Галерея Петра Великого» открылись в рамках Дней Эрмитажа 10 декабря. Экспонаты оттуда иллюстрируют развитие русской культуры и искусства в период правления императриц Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны — идейных последовательниц Петра.

Подголовник чернолаковый, деревянный с откидной крышкой. Начало XVIII века
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа

Подголовник чернолаковый, деревянный с откидной крышкой. Начало XVIII века

Чашка с крышкой и блюдцем. Невская порцелиновая мануфактура. 1759–1762 года
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа

Чашка с крышкой и блюдцем. Невская порцелиновая мануфактура. 1759–1762 года

Зал №164 представляет работы художников-любителей и мастеров без академического образования, в том числе крепостных. Среди них: вышивки, стеклярусные панно, «наивные» портреты, а также живописные «обманки», созданные для розыгрышей гостей. 

Следующий, №165, охватит интерес к восточной экзотике эпох барокко и рококо. Здесь можно увидеть мебель, шкатулки, зеркала с элементами китайского стиля («шинуазри»), а также фигурки с изображением китайцев, турок и африканцев.

Оба выставочных пространства дополнят уже существующие залы №162 и №163, в первом из которых, посвященному Михаилу Ломоносову, уже год показывают коллекцию мозаичных и стеклярусных панно, созданных на Усть-Рудицкой стеклянной фабрике. В 2024 году его дополнят витрины с приборами и инструментами из Инструментальной палаты Императорской Академии наук. Во втором зале — живопись мастеров второй четверти XVIII века.

Часы солнечные универсальные сферические. 1734-1735 года
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа

Часы солнечные универсальные сферические. 1734-1735 года

Модель памятника Ломоносову с географической картой и надписью "Ломоносовъ". XIX век
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа

Модель памятника Ломоносову с географической картой и надписью "Ломоносовъ". XIX век

Панно бисерное "Усадьба". Вторая половина XVIII века
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа

Панно бисерное "Усадьба". Вторая половина XVIII века

Эрмитаж планирует закончить формирование экспозиции в 2025 году открытием зала, где разместятся изделия из стекла, серебра и уникальная коллекция «виноградовского» фарфора. Куратор проекта — старший научный сотрудник Отдела истории русской культуры Наталья Бахарева.

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