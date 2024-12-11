В Эрмитаже открылись новые залы постоянной экспозиции «Галерея Петра Великого»

«Эти залы рассказывают о том, как новые течения развития русской культуры, заложенные Петром, приобретали реальные очертания», — комментирует генеральный директор Михаил Пиотровский.
Новые залы постоянной экспозиции «Галерея Петра Великого» открылись в рамках Дней Эрмитажа 10 декабря. Экспонаты оттуда иллюстрируют развитие русской культуры и искусства в период правления императриц Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны — идейных последовательниц Петра.
Зал №164 представляет работы художников-любителей и мастеров без академического образования, в том числе крепостных. Среди них: вышивки, стеклярусные панно, «наивные» портреты, а также живописные «обманки», созданные для розыгрышей гостей.
Следующий, №165, охватит интерес к восточной экзотике эпох барокко и рококо. Здесь можно увидеть мебель, шкатулки, зеркала с элементами китайского стиля («шинуазри»), а также фигурки с изображением китайцев, турок и африканцев.
Оба выставочных пространства дополнят уже существующие залы №162 и №163, в первом из которых, посвященному Михаилу Ломоносову, уже год показывают коллекцию мозаичных и стеклярусных панно, созданных на Усть-Рудицкой стеклянной фабрике. В 2024 году его дополнят витрины с приборами и инструментами из Инструментальной палаты Императорской Академии наук. Во втором зале — живопись мастеров второй четверти XVIII века.
Эрмитаж планирует закончить формирование экспозиции в 2025 году открытием зала, где разместятся изделия из стекла, серебра и уникальная коллекция «виноградовского» фарфора. Куратор проекта — старший научный сотрудник Отдела истории русской культуры Наталья Бахарева.
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