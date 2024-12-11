В Эрмитаже открылись новые залы постоянной экспозиции «Галерея Петра Великого»

Зал №164 представляет работы художников-любителей и мастеров без академического образования, в том числе крепостных. Среди них: вышивки, стеклярусные панно, «наивные» портреты, а также живописные «обманки», созданные для розыгрышей гостей.

Следующий, №165, охватит интерес к восточной экзотике эпох барокко и рококо. Здесь можно увидеть мебель, шкатулки, зеркала с элементами китайского стиля («шинуазри»), а также фигурки с изображением китайцев, турок и африканцев.

Оба выставочных пространства дополнят уже существующие залы №162 и №163, в первом из которых, посвященному Михаилу Ломоносову, уже год показывают коллекцию мозаичных и стеклярусных панно, созданных на Усть-Рудицкой стеклянной фабрике. В 2024 году его дополнят витрины с приборами и инструментами из Инструментальной палаты Императорской Академии наук. Во втором зале — живопись мастеров второй четверти XVIII века.