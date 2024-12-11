Современные художники исследуют память на коллективной выставке «Гербарий» в L.E.Gallery

Среди хайлайтов выставки выделяют: серию «Лес» Виктории Ивы (ее можно было заметить на прошлогоднем маркете PAF), вдохновленную теорией «лесного интернета» (Wood Wide Web), где деревья обмениваются ресурсами через микоризные сети, инсталляцию Екатерины Малаховой Urban Mirror — визуальное исследование темы баланса между личными границами и социальной интеграцией в условиях цифровой эпохи. Продолжит нарратив саунд-арт-объект и эксперимент Андрея Рылова «Абиогенез. Вода под мостом», в рамках которого аквариумные рыбки-индикаторы взаимодействуют с окружающим миром через звуковые сигналы. А еще покажут «коробки памяти» Анастасии Вакориной и живописные портреты Анатолия Шумкина.