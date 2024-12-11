Современные художники исследуют память на коллективной выставке «Гербарий» в L.E.Gallery

Центральная идея — восприятие искусства как своеобразного «гербария», где собраны редкие образы, чувства и смыслы, важные для современного общества.
Групповая выставка «Гербарий», которая откроется 12 декабря в галерее совриска L.E.Gallery, соберет произведения искусства, которые исследуют память, время и трансформацию человеческой культуры через личные и коллективные переживания. Название выставки — метафора: как гербарии сохраняют уникальность растений, так и искусство фиксирует эмоции, смыслы и символы, которые со временем могут быть забыты. Среди авторов: Сергей Судаков, Леонид Тяптин, Виктория Ива, Андрей Рылов, Анастасия Вакорина, Анатолий Шумкин, Эдгар Инвокер, Екатерина Малахова и Алексей Грачев.
Это своеобразное исследование вопросов памяти, осмысление прошлого и связь с настоящим через работы современных художников. Они обращаются к культурным, научным и личным темам: архивации воспоминаний, взаимоотношений с природой, осознания времени и личной идентичности.
Среди хайлайтов выставки выделяют: серию «Лес» Виктории Ивы (ее можно было заметить на прошлогоднем маркете PAF), вдохновленную теорией «лесного интернета» (Wood Wide Web), где деревья обмениваются ресурсами через микоризные сети, инсталляцию Екатерины Малаховой Urban Mirror — визуальное исследование темы баланса между личными границами и социальной интеграцией в условиях цифровой эпохи. Продолжит нарратив саунд-арт-объект и эксперимент Андрея Рылова «Абиогенез. Вода под мостом», в рамках которого аквариумные рыбки-индикаторы взаимодействуют с окружающим миром через звуковые сигналы. А еще покажут «коробки памяти» Анастасии Вакориной и живописные портреты Анатолия Шумкина.
Групповая выставка «Гербарий» открыта с 12 декабря 2024 по 31 января 2025 в L.E.Gallery на Невском проспекте, 146.
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