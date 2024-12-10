Персональная выставка нижегородского художника Дмитрия Жукова «Спят усталые игрушки», которая открывается 12 декабря в IRNBY Art Room, исследует феномен ностальгии, пересобирает воспоминания и побуждает заново пережить эпохальное время — 1990-е и 2000-е. Дмитрий Жуков чаще обращается к фигуративности в живописи и графике, использует ироничные и сентиментальные образы. В его картинах оживают персонажи из прошлого: артефакты городской моды, герои рекламных плакатов и мультфильмов, культовые телешоу и мемы. Через аллюзии на массовую культуру художник исследует, как детские фантазии и воспоминания сталкиваются с реалиями взрослой жизни.