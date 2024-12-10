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Искусство

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В IRNBY Art Room вернут в детство и культуру 1990-х в рамках ностальгической выставки «Спят усталые игрушки»

«Порой мне кажется, что игрушки тоже чувствуют», — делится автор.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой IRNBY
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой IRNBY

Персональная выставка нижегородского художника Дмитрия Жукова «Спят усталые игрушки», которая открывается 12 декабря в IRNBY Art Room, исследует феномен ностальгии, пересобирает воспоминания и побуждает заново пережить эпохальное время — 1990-е и 2000-е. Дмитрий Жуков чаще обращается к фигуративности в живописи и графике, использует ироничные и сентиментальные образы. В его картинах оживают персонажи из прошлого: артефакты городской моды, герои рекламных плакатов и мультфильмов, культовые телешоу и мемы. Через аллюзии на массовую культуру художник исследует, как детские фантазии и воспоминания сталкиваются с реалиями взрослой жизни.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой IRNBY
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой IRNBY

Выставка станет частью проекта IRNBY Art Room — экспериментального направления бренда Анастасии Мироновой, объединяющего искусство и повседневную жизнь. Здесь работы авторов, таких как Дмитрий Жуков, интегрируются в новый визуальный опыт, а зрители находят свои связи с культурными кодами через современное искусство.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой IRNBY
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой IRNBY

Персональная выставка Дмитрия Жукова «Спят усталые игрушки» открыта с 12 декабря 2024 года по 31 января 2025 года в IRNBY Art Room на проспекте Добролюбова, 5/1.

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