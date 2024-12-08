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Искусство

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Нотр-Дам в Париже открыли после пятилетнего восстановления

Во Франции состоялось торжественное открытие собора. Его реставрировали с 2019 года, когда пожар уничтожил часть кровли и рухнул 750-тонный шпиль.

Yevhen 11/shutterstock

На восстановление Нотр-Дама потребовалось около 700 миллионов евро. Собор начал работать в «режиме открытия» 7 декабря. Этот период продлится до дня Святой Троицы, то есть около шести месяцев. В течение этого времени планируется ежедневно проводить три богослужения и организовывать паломничества из приходов Франции.

Архиепископ Парижа Лоран Ульрик изданию Agence France-Presse рассказал, что для посещения Нотр-Дама потребуется бесплатная предварительная запись. Она будет доступна всем желающим с интервалом в полчаса, чтобы избежать длинных очередей. После 8 июня 2025 года собор перейдет на обычный режим работы. Уточняется, что в первую неделю после реставрации Нотр-Дам будет открыт до позднего вечера.

Собор Парижской Богоматери закрыли для посещений после пожара 2019 года, уничтожившего крышу и часть интерьера.Полное завершение всех работ запланировано на 2029–2030 годы.

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