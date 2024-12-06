18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

В Эрмитаже материализуют страхи в рамках выставки «Посмотри в глаза чудовищ»

На примере более 250 уникальных экспонатов из собрания музея представляют эволюцию страхов людей от Античности до Нового времени.

Аттическая краснофигурная амфора: Дракон. VI–V века до н.э.
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа

Аттическая краснофигурная амфора: Дракон. VI–V века до н.э. 

Бляха круглая с рельефной головой Медузы. Рубеж II–I веков до н.э.
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа

Бляха круглая с рельефной головой Медузы. Рубеж II–I веков до н.э.

Выставка «…Посмотри в глаза чудовищ…», которая открывается сегодня, 6 декабря, в Двенадцатиколонном зале, представит живое воплощение страхов, окружающих жизнь греков — от природных катаклизмов и божественной кары до неизведанных горизонтов и смерти. Экспозиция включает предметы античного, ассирийского и египетского декоративно-прикладного искусства: вазы, скульптуры, терракоты, резные камни, ювелирные изделия, монеты, цилиндрические печати, рельефы и статуэтки. Визуальный ряд «…Посмотри в глаза чудовищ…» разделен на несколько тематических разделов — выставка ведет от истоков появления образов некоторых монстров на примере памятников Древнего Египта и Востока до непосредственной персонификации различных страхов. Так, морякам, плывущим по бурному морю, в кошмарах представлялись дракон Кетос и ужасная Сцилла, а примкнувши к неизвестным берегам, они могли увидеть демонических полуптиц-полуженщин.

Экспозиция подготовлена Отделом Античного мира Государственного Эрмитажа под руководством заведующей Анны Трофимовой. Кураторами проекта выступили заведующий Сектором археологии Северного Причерноморья Отдела Античного мира Государственного Эрмитажа Александр Бутягин и научный сотрудник Отдела Античного мира Государственного Эрмитажа Ольга Горская.

Франц Штук «Поцелуй сфинкса». около 1895 года
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа

Франц Штук «Поцелуй сфинкса». около 1895 года

Бляшка: морской дракон. V век до н.э.
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа

Бляшка: морской дракон. V век до н.э.

Щит с гидрой, около 1560 года (фрагмент).
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа

Щит с гидрой, около 1560 года (фрагмент).

Среди хайлайтов выставки выделяют уникальный венецианский щит XVI века с гидрой, серебряную бляху с лицом Медузы Горгоны из Артюховского кургана, редчайший фрагмент этрусской бронзовой скульптуры, изображающей Химеру, аттическую амфору с Гераклом, стреляющим из лука в змея Лафона, а также килик (чаша для вина) с бегущим минотавром и золотой браслет со сфинксами из кургана Куль-Оба скифской царицы, фрагмент римского мраморного саркофага с морским кентавром и нереидой. Дополняет визуальный ряд крупноформатное полотно из собрания Русского музея Terror Antiquus («Древний ужас», 1908 года), созданное под впечатление от античной Греции, Львом Баксом, а также скульптура «Этюд с натуры» Луиз Буржуа — гротескный памятник-размышление о вопросах идентичности, материнства, смерти.

Браслет со сфинксами. IV век до н.э.
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа

Браслет со сфинксами. IV век до н.э.

Сосуд фигурный в виде сидящего сфинкса. IV век до н.э.
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа

Сосуд фигурный в виде сидящего сфинкса. IV век до н.э.

Пан и сатир. Римская работа по греческому оригиналу III века до н.э.
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа

Пан и сатир. Римская работа по греческому оригиналу III века до н.э.

Выставка «Посмотри в глаза чудовищ…» открыта с 6 декабря 2024 года по 9 марта 2025 года в Эрмитаже на Дворцовой площади, 2.

12+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: