В Эрмитаже материализуют страхи в рамках выставки «Посмотри в глаза чудовищ»

На примере более 250 уникальных экспонатов из собрания музея представляют эволюцию страхов людей от Античности до Нового времени.
Выставка «…Посмотри в глаза чудовищ…», которая открывается сегодня, 6 декабря, в Двенадцатиколонном зале, представит живое воплощение страхов, окружающих жизнь греков — от природных катаклизмов и божественной кары до неизведанных горизонтов и смерти. Экспозиция включает предметы античного, ассирийского и египетского декоративно-прикладного искусства: вазы, скульптуры, терракоты, резные камни, ювелирные изделия, монеты, цилиндрические печати, рельефы и статуэтки. Визуальный ряд «…Посмотри в глаза чудовищ…» разделен на несколько тематических разделов — выставка ведет от истоков появления образов некоторых монстров на примере памятников Древнего Египта и Востока до непосредственной персонификации различных страхов. Так, морякам, плывущим по бурному морю, в кошмарах представлялись дракон Кетос и ужасная Сцилла, а примкнувши к неизвестным берегам, они могли увидеть демонических полуптиц-полуженщин.
Экспозиция подготовлена Отделом Античного мира Государственного Эрмитажа под руководством заведующей Анны Трофимовой. Кураторами проекта выступили заведующий Сектором археологии Северного Причерноморья Отдела Античного мира Государственного Эрмитажа Александр Бутягин и научный сотрудник Отдела Античного мира Государственного Эрмитажа Ольга Горская.
Среди хайлайтов выставки выделяют уникальный венецианский щит XVI века с гидрой, серебряную бляху с лицом Медузы Горгоны из Артюховского кургана, редчайший фрагмент этрусской бронзовой скульптуры, изображающей Химеру, аттическую амфору с Гераклом, стреляющим из лука в змея Лафона, а также килик (чаша для вина) с бегущим минотавром и золотой браслет со сфинксами из кургана Куль-Оба скифской царицы, фрагмент римского мраморного саркофага с морским кентавром и нереидой. Дополняет визуальный ряд крупноформатное полотно из собрания Русского музея Terror Antiquus («Древний ужас», 1908 года), созданное под впечатление от античной Греции, Львом Баксом, а также скульптура «Этюд с натуры» Луиз Буржуа — гротескный памятник-размышление о вопросах идентичности, материнства, смерти.
Выставка «Посмотри в глаза чудовищ…» открыта с 6 декабря 2024 года по 9 марта 2025 года в Эрмитаже на Дворцовой площади, 2.
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