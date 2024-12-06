В Эрмитаже материализуют страхи в рамках выставки «Посмотри в глаза чудовищ»

Выставка «…Посмотри в глаза чудовищ…», которая открывается сегодня, 6 декабря, в Двенадцатиколонном зале, представит живое воплощение страхов, окружающих жизнь греков — от природных катаклизмов и божественной кары до неизведанных горизонтов и смерти. Экспозиция включает предметы античного, ассирийского и египетского декоративно-прикладного искусства: вазы, скульптуры, терракоты, резные камни, ювелирные изделия, монеты, цилиндрические печати, рельефы и статуэтки. Визуальный ряд «…Посмотри в глаза чудовищ…» разделен на несколько тематических разделов — выставка ведет от истоков появления образов некоторых монстров на примере памятников Древнего Египта и Востока до непосредственной персонификации различных страхов. Так, морякам, плывущим по бурному морю, в кошмарах представлялись дракон Кетос и ужасная Сцилла, а примкнувши к неизвестным берегам, они могли увидеть демонических полуптиц-полуженщин.

Экспозиция подготовлена Отделом Античного мира Государственного Эрмитажа под руководством заведующей Анны Трофимовой. Кураторами проекта выступили заведующий Сектором археологии Северного Причерноморья Отдела Античного мира Государственного Эрмитажа Александр Бутягин и научный сотрудник Отдела Античного мира Государственного Эрмитажа Ольга Горская.