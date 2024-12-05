Выставка «Книга не для чтения» открывается в Центре Михаила Шемякина

Выставка «Книга не для чтения», которая откроется 5 декабря в Центре Михаила Шемякина, исследует феномен книги в современном обществе, культуре и искусстве.

Сам Шемякин, рефлексируя о книге как арт-объекте, выделяет ряд подтем: «Книга из разных материалов», «Большая книга», «Форма, вырастающая из книги», «Псевдо-книга», «Проткнутая книга», «Книга и лицо», «Утопленная книга», «Книга в инсталляции», «Подвешенная книга» и другие. Дискутируя на эти темы, художник представляет серию авторских аналитических листов, объединяющих в одной композиции фотографии работ Шемякина, арт-объекты современных авторов и фрагменты из каталогов и редких изданий.