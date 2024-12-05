Выставка «Книга не для чтения» открывается в Центре Михаила Шемякина

В противоположность утилитарной функции, ключевая идея экспозиции — показать книгу как арт-объект и рупор визуальных концепций.
Выставка «Книга не для чтения», которая откроется 5 декабря в Центре Михаила Шемякина, исследует феномен книги в современном обществе, культуре и искусстве.
Сам Шемякин, рефлексируя о книге как арт-объекте, выделяет ряд подтем: «Книга из разных материалов», «Большая книга», «Форма, вырастающая из книги», «Псевдо-книга», «Проткнутая книга», «Книга и лицо», «Утопленная книга», «Книга в инсталляции», «Подвешенная книга» и другие. Дискутируя на эти темы, художник представляет серию авторских аналитических листов, объединяющих в одной композиции фотографии работ Шемякина, арт-объекты современных авторов и фрагменты из каталогов и редких изданий.
Михаил Шемякин, "Мухомор: трансформация с работы Г. Габлера", 2024 год
Помимо аналитических листов Шемякина, среди хайлайтов выставки выделяют: произведения современных художников — победителей всероссийского конкурса, а также редкие издания из личной коллекции мастера. Визуальный ряд дополнит и коллаборация Центра с Университетом ИТМО — «в цифровом формате было воссоздано пространство Центра и заполнено отдельными произведениями на тему "Книга не для чтения"», и документальный фильм «Воображаемый музей Михаила Шемякина: 60 лет исследований». Снятая в 2023 году лента будет показана с дополнительными видеоматериалами и комментариями художника по теме экспозиции.
Выставка «Книга не для чтения» открыта с 5 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года в Центре Михаила Шемякина на Садовой улице, 11.
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