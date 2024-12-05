18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Выставка «Книга не для чтения» открывается в Центре Михаила Шемякина

В противоположность утилитарной функции, ключевая идея экспозиции — показать книгу как арт-объект и рупор визуальных концепций.

Михаил Шемякин
Валентин Блох для Собака.ru
Михаил Шемякин

Выставка «Книга не для чтения», которая откроется 5 декабря в Центре Михаила Шемякина, исследует феномен книги в современном обществе, культуре и искусстве.

Сам Шемякин, рефлексируя о книге как арт-объекте, выделяет ряд подтем: «Книга из разных материалов», «Большая книга», «Форма, вырастающая из книги», «Псевдо-книга», «Проткнутая книга», «Книга и лицо», «Утопленная книга», «Книга в инсталляции», «Подвешенная книга» и другие. Дискутируя на эти темы, художник представляет серию авторских аналитических листов, объединяющих в одной композиции фотографии работ Шемякина, арт-объекты современных авторов и фрагменты из каталогов и редких изданий.

Михаил Шемякин, "Мухомор: трансформация с работы Г. Габлера", 2024 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Центра Михаила Шемякина

Михаил Шемякин, "Мухомор: трансформация с работы Г. Габлера", 2024 год

Помимо аналитических листов Шемякина, среди хайлайтов выставки выделяют: произведения современных художников — победителей всероссийского конкурса, а также редкие издания из личной коллекции мастера. Визуальный ряд дополнит и коллаборация Центра с Университетом ИТМО — «в цифровом формате было воссоздано пространство Центра и заполнено отдельными произведениями на тему "Книга не для чтения"», и документальный фильм «Воображаемый музей Михаила Шемякина: 60 лет исследований». Снятая в 2023 году лента будет показана с дополнительными видеоматериалами и комментариями художника по теме экспозиции.

Выставка «Книга не для чтения» открыта с 5 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года в Центре Михаила Шемякина на Садовой улице, 11.

12+

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Михаил Шемякин

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: