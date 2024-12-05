18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Молодые художники ВШЭ расписали стены в «Севкабель Порту»

Антропоморфных рыб и других представителей подводного мира можно найти на стенах 30-метрового прохода к Барной линии Севкабель Порта. Куратором проекта выступил художник, дизайнер и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Андрей Люблинский. 

Пресс-служба "Севкабель Порт"

В рамках коллаборации «Севкабель Порта» и Школы дизайна НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург студенты создали графическую историю, отражающую ключевые точки идеологии пространства — про море, про порт, про приходящих туда людей и радость жизни. В результате 40 студентов воплотили 70 авторских объектов стрит-арта вместе с художником Андреем Люблинским. Работы можно увидеть на стенах сквозного прохода, соединяющего Барную линию и дворы кластера.

«В общей сложности было нарисовано около 600 иллюстраций, из них 70 отобрано для реализации. Сначала участники коллаборации получили полную свободу в выборе цвета, а затем для унификации общей гаммы мы выбрали те краски, которые чаще всего использовались в эскизах. Мне очень нравится результат, нам удалось красиво и эффектно решить сложнейшую задачу — объединить в одном пространстве работы более чем 40 авторов. Как куратору мне хотелось, чтобы посетители Севкабеля рассматривали этих персонажей и, возможно, сравнивали с собой, фотографировались на фоне этих стен», — рассказал художник и дизайнер, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Андрей Люблинский.

К Новому году на традиционной елке в Севкабель Порту появятся игрушки в виде придуманных молодыми художниками персонажей. А еще морских персонажей стрит-арта можно встретить в стикерпаке для Telegram.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: