Молодые художники ВШЭ расписали стены в «Севкабель Порту»

В рамках коллаборации «Севкабель Порта» и Школы дизайна НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург студенты создали графическую историю, отражающую ключевые точки идеологии пространства — про море, про порт, про приходящих туда людей и радость жизни. В результате 40 студентов воплотили 70 авторских объектов стрит-арта вместе с художником Андреем Люблинским. Работы можно увидеть на стенах сквозного прохода, соединяющего Барную линию и дворы кластера.

«В общей сложности было нарисовано около 600 иллюстраций, из них 70 отобрано для реализации. Сначала участники коллаборации получили полную свободу в выборе цвета, а затем для унификации общей гаммы мы выбрали те краски, которые чаще всего использовались в эскизах. Мне очень нравится результат, нам удалось красиво и эффектно решить сложнейшую задачу — объединить в одном пространстве работы более чем 40 авторов. Как куратору мне хотелось, чтобы посетители Севкабеля рассматривали этих персонажей и, возможно, сравнивали с собой, фотографировались на фоне этих стен», — рассказал художник и дизайнер, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Андрей Люблинский.

К Новому году на традиционной елке в Севкабель Порту появятся игрушки в виде придуманных молодыми художниками персонажей. А еще морских персонажей стрит-арта можно встретить в стикерпаке для Telegram.