«Пост директора Эрмитажа занят»: Борис Пиотровский прокомментировал свое возможное назначение в музей

Накануне с подобным обращением вышли Psycho Daily: «Борис Пиотровский — вероятно, будущий директор Эрмитажа и точно сын нынешнего директора Эрмитажа». Об этом пишет и искусствовед Ксения Коробейникова, называя также имена ректора Академии художеств Семена Михайловского и экс-директора «Манежа» Павла Пригары.

«Мне не поступало такой информации. Я хочу вам напомнить, что пост директора Эрмитажа занят», — ответил на спекуляции вице-губернатор 78.ru. А также добавил: «Я не обсуждаю слухи, простите, пожалуйста».

Напомним, обсуждать возможных кандидатов начали после того, как генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил: он «готовится к смене караула». Но позже добавил, что имел ввиду «озабоченность воспитанием будущих поколений», так как руководит музеем уже более 30 лет.