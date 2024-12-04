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Искусство

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В Петербурге пройдет маркет «Из профессорской квартиры» — распродажа совриска от KGallery

В рамках этого проекта галерея предлагает продолжить добрую традицию коллекционирования оригинальной авторской графики, которая, начиная с прошлого века, была распространена в среде ленинградской и петербургской интеллигенции.

Традиционно маркет «Из профессорской квартиры» с работами авторов XX—XXI веков проходит каждый год — в Рождество и летом. На ярмарке покажут авторов Ленинградской экспериментальной литографской мастерской — Веру Матюх, Милицу Чарнецкую, представителей ленинградской пейзажной школы (Георгия Верейского) и мастеров неофициального искусства (Геннадий Устюгов, Виталий Чернобрисов, Гафур Мендагалиев, Алек Раппопорт). Но будут и современные художники — в том числе Алексей Лука, Владимир Абих, Анастасия Стенина, Вика Утикалко, Светлана Демидова, Елена Чебакова, Дмитрий Поддубный и Ксения Аврамова.

«Неся культуру в массы, мы стремимся к тому, чтобы современные коллекционеры, как опытные, так и начинающие, стали обладателями настоящих сокровищ», — отмечают в KGallery.

На этот раз передвижная ярмарка с работами «из коллекций интеллигентных профессорских семей» пройдет 21 и 22 декабря в KGallery. 

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