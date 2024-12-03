Известный советский художник, график и иллюстратор Элеонора Кондиайн родилась в семье ключевого петербургского архитектора эпохи историзма Максимилиана Месмахера (он не только был первым директором Академии Штиглица, но и построил рядом с училищем культовый музей декоративно-прикладного искусства) и художницы Варвары Андре. Училась в мастерской Кузьмы Петрова-Водкина, у которого переняла основы работы с формой и понимание пластического пространства. Работы Кондиайн хранятся в Русском музее, Третьяковской галерее и других крупных собраниях. Ее наследие охватывает иллюстрации, акварели и графику, часто вдохновленные этнографическими наблюдениями и экспедициями.

Выставка графики Элеоноры Кондиайн представит ретроспективу художницы — от ранних акварелей и перовых рисунков до этюдов, вдохновленных экспедициями на Кавказ и в Эвенкию.

Выставка «Элеонора Кондиайн. Графика» открыта с 7 по 22 декабря в «Царскосельская коллекции» в городе Пушкин, на улице Магазейная, 40/27.

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