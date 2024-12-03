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Искусство

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В «Полутора комнатах» показали livre d’artiste Базелица, вдохновленную лирикой Бродского

Идея принадлежала издателю из Сан-Франциско Хэнку Хайну, который предложил неоэкспрессионисту интерпретировать стихотворение поэта Winter (Eclogue IV: Winter) в серии графических работ. Так родилась книга художника (livre d’artiste) с четырнадцатью офортами, выполненными в технике акватинты.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «Полутора комнат»

В 2023 году эта редкая книга пополнила коллекцию музея, и теперь впервые представлена российской публике на выставке «Базелиц — Бродский», которая открылась 29 ноября в «Полутора комнатах». Это не просто книга, а полноценное произведение искусства, объединяющее текст и графику. Кураторами выставки стали искусствоведы Марина Лошак и Юлия Сенина. Экспозиция — начало серии, посвященной livre d’artiste, вдохновленным поэзией Бродского.

Winter, книга художника на основе английского перевода «Эклоги четвертой, зимней», выпущена тиражом 75 экземпляров, 15 из которых сопровождались отдельными сюитами, подписанными художником и пронумерованные латинскими литерами от a до o (на выставке экземпляр под буквой «n»). Фирменный прием художника — перевернутые изображения — добавляет визуальной динамики. Металлические пластины для печати были изготовлены в мастерской Базелица в Германии, а тираж отпечатан в Сан-Франциско. Хотя поэт и художник никогда не встречались, каждый экземпляр был подписан обоими авторами.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «Полутора комнат»
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «Полутора комнат»

«Книга художника» — это жанр, который объединяет литературу и оригинальное изобразительное искусство. Такие работы создаются в сотрудничестве художника и писателя (или с использованием текстов известных авторов) и представляют собой произведение искусства в форме книги. Каждая книга художника изготавливается ограниченным тиражом, часто вручную, что делает ее коллекционным предметом.

Выставка «Базелиц — Бродский» открыта с 29 ноября 2024 года по 25 февраля 2025 года «Полутора комнатах» на улице Короленко, 14.

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