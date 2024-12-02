Русский музей готовится к выставке-блокбастеру (больше 120 работ!) «Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения»

В планах Русского музея на новый выставочный год — монографический проект, посвященный Виктору Васнецову, который откроется 20 декабря в корпусе Бенуа Русского музея. Помимо канонических произведений художника будут представлены архитектурные проекты, театральные декорации и эскизы росписей храмов руки мастера. В Корпусе Бенуа в декабре покажут известные былинно-сказочные сюжеты из постоянной коллекции музея — «Аленушку», «Ивана-Царевича на сером волке», «Витязя на распутье», а также впервые представят картину «Царевна-лягушка» из собрания Дома-музея Виктора Васнецова. Как рассказали «Собака.ru» в команде Русского музея, эта работа считается одной из лучших в цикле «Поэма семи сказок» (в который также входят «Спящая царевна», «Царевна-Несмеяна», «Баба-Яга», «Кащей Бессмертный», «Сивка-Бурка» и «Ковер-самолет»). Классические темы Васнецова разбавлены парижскими жанрами, натурными пейзажами и портретами зрелого периода творчества. Для выставки около 120 работ Виктора Васнецова соберут с музеев Москвы, Нижнего Новгорода, Кирова, Владимира, в том числе «Государственный историко-художественный и литературный Музей-заповедник «Абрамцево», «Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина», «Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» и другие.

Хайлайтами экспозиции станут монументальные полотна мастера на религиозную стену — это фрагменты оформления киевского Владимирского собора, петербургского храма Воскресения Христова, софийского собора Александра Невского. Также известно, что один из залов выставки будет оформлен как мультимедийное пространство.

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