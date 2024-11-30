Бизнесмен съел съел купленный за 6,2 млн долларов банан

«Он намного лучше, чем другие бананы. Это действительно очень вкусно», — сказал бизнесмен, после того как первый раз откусил фрукт. По словам Сана, в первые 10 секунд, после того как он выиграл торги, он почувствовал «неверие», а еще через 10 секунд после этого он решил, что съест банан: «Съев его на пресс-конференции, можно стать частью истории произведения искусства».

Теперь бизнесмен заменит съеденный банан на свежий, согласно инструкции, приложенной к работе. В ней говорится, что скоропортящийся фрукт нужно менять каждые семь-десять дней. Таким образом, получается что, покупатель работы получает лишь клейкую ленту, сертификат подлинности и руководство по эксплуатации.

Резонансную инсталляцию Маурицио Каттелана впервые продемонстрировали на ярмарке «Арт-Базель» в Майами-Бич в 2019 году. Работа, получившая название «Comedian» («Комедиант»), была представлена в трех экземплярах и предлагалась ценителям искусства по 120 тыс. долларов.