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Искусство

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В Синей спальне Зимнего дворца покажут ювелирные украшения из изумруда

О нем слагали легенды, оценивали наравне с неограненными алмазами и наделяли магическими свойствами. На выставке речь пойдет о минерале, отношению к нему и методам обработки.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Эрмитажа

Выставка декоративно-прикладного искусства «Безмерно обожая изумруд», которая откроется 4 декабря в Синей спальне Зимнего дворца, покажут ярчайшие предметы ювелирного искусства из коллекции Эрмитажа. Построенная по хронологическому принципу экспозиция представит созданные на протяжении нескольких тысячелетий разными мастерами разнообразные украшения, миниатюрные скульптуры, геммы, табакерки, образцы парадного оружия. Дополнят визуальный ряд и проектные рисунки петербургских ювелиров конца XIX – начала XX века, и восточные изделия. Хайлайтами экспозиции станут золотой кулон Каравелла 1580 года, инкрустированный камнем, а также брошь с портретом француского короля Карла VII 1422 года и многое другое.

Озаглавленная строкой Иосифа Бродского «Безмерно обожая изумруд» выставка — кураторский проект заведующей Отделом западноевропейского прикладного искусства Ольги Костюк.

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