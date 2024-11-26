В Доме Радио состоится премьера концерта «Обрыв ли овраг ли цветущий луг» композитора-резидента Кирилла Архипова

Дом Радио (временно переехавший на на Невский, 62) в Доме Беггровых на Невском проспекте станет площадкой для премьеры резиденции нового композитора-резидента Кирилла Архипова. Ранее его работы можно было услышать в постановках Елизаветы Мороз «Дом 2/27», «Вечернее собрание Марины Цветаевой», «Посвящение Ивану Голлю», а также к спектаклю «Мистерия про это» Анны Гусевой и Анастасии Пешковой.

28 ноября зрители впервые услышат песенный цикл «Обрыв ли овраг ли цветущий луг», созданный для двух женских голосов, двух терменвоксов, двух аккордеонов и двух ударных. Новый цикл Архипова — это исследование современного подхода к романтическому песенному жанру. Композиция объединяет тексты русских авторов с классикой немецкого романтизма: стихотворением Генриха Гейне «Двойник» в различных переводах. Тема раздвоенности и амбивалентности человеческого восприятия проходит сквозной линией через всю работу.

Использование парных инструментов позволяет раскрыть сложные тембровые сочетания, создавая богатое, многослойное звучание. Цикл становится не только музыкальным высказыванием, но и глубоким исследованием внутреннего мира человека через сочетание поэзии и звука.

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