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Искусство

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В Доме Радио состоится премьера концерта «Обрыв ли овраг ли цветущий луг» композитора-резидента Кирилла Архипова

«Эта история не является диалогом, но представляет параллельные сценарии, осколки одной жизни. Так идеализм художника не всегда равноценен идеализму его повседневного существования, что только усиливает амплитуду эмоций, необработанные грани которых и ранят, и вдохновляют», — комментирует Кирилл Архипов.

Пресс-служба Дома радио / Саша Перова и Люда Бурченкова

Дом Радио (временно переехавший на на Невский, 62) в Доме Беггровых на Невском проспекте станет площадкой для премьеры резиденции нового композитора-резидента Кирилла Архипова. Ранее его работы можно было услышать в постановках Елизаветы Мороз «Дом 2/27», «Вечернее собрание Марины Цветаевой», «Посвящение Ивану Голлю», а также к спектаклю «Мистерия про это» Анны Гусевой и Анастасии Пешковой.

28 ноября зрители впервые услышат песенный цикл «Обрыв ли овраг ли цветущий луг», созданный для двух женских голосов, двух терменвоксов, двух аккордеонов и двух ударных. Новый цикл Архипова — это исследование современного подхода к романтическому песенному жанру. Композиция объединяет тексты русских авторов с классикой немецкого романтизма: стихотворением Генриха Гейне «Двойник» в различных переводах. Тема раздвоенности и амбивалентности человеческого восприятия проходит сквозной линией через всю работу.

Использование парных инструментов позволяет раскрыть сложные тембровые сочетания, создавая богатое, многослойное звучание. Цикл становится не только музыкальным высказыванием, но и глубоким исследованием внутреннего мира человека через сочетание поэзии и звука.

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