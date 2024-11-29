Инсталляции и музыка Владимира Волкова: зачем идти на мультимедийную выставку «POST экзотика» фестиваля Daira? Вот 5 причин!

До февраля 2025 года на Василеостровском рынке открыта мультимедийная выставка «POST экзотика» — часть фестиваля искусств Востока Daira . Это тотальная инсталляция-путешествие в современный мегаполис, где мультикультурность встречается с предубеждениями, а личные истории взросления — с преодолением этнических стереотипов. Рассказываем, что нужно знать об экспозиции и зачем ее смотреть.
Ключ к концепции выставки — документальность и толерантность
Сюжет «POST экзотики» основан на реальных историях подростков из семей трудовых мигрантов и беженцев. С детьми на протяжении многих месяцев работала куратор выставки и визуальный антрополог Ксения Диодорова — при ее поддержке тинейджеры размышляли об опыте релокации, адаптации в новом городе, взрослении в Петербурге и сохранении здесь, в чужой стране, своей национальной идентичности.
Это не первый проект Диодоровой для фестиваля Daira: в прошлом году на выставке «Исчезнет или превратится» она создала нарратив о семейной памяти и традициях, а годом ранее на экспозиции «Звук и Тишина Востока» рассказала об антропологическом достоянии народов Центральной Азии и Северного Кавказа.
Выставка расположена на Василеостровском рынке (и это намеренно!)
«POST экзотика» — в каком-то смысле арт-дебют. На территории гастрономического кластера еще не было полномасштабных выставок. Выбор локации не случаен: сам по себе рынок объединяет кухни и кулинарные традиции разных стран и народов — от узбекской до вьетнамской и индийской. Выставка равным образом миксует культурные мотивы, как будто знакомя их друг с другом.
Переход от дифференцированного вкусового опыта к визуальному подчеркивает идею проекта — показать многообразие этносов и наследий через погружение в быт и повседневность. Таким образом «POST экзотика» превращает привычное и знакомое пространство рынка в портал, пройдя через который оказываешься в пространстве неизведанного, но любопытного.
Проект — настоящее исследование на стыке антропологии и искусства
Текстильные инсталляции, представленные в залах выставки, предметы быта и вышивки — личные находки директора фестиваля Daira Игоря Панкова и куратора Ксении Диодоровой. Разнообразие тканей и орнаментов, а также яркий колорит оттеняет аудиосопровождение — фрагменты интервью участников выставки. А в последнем зале звучит эксклюзивный джазовый экспромт знаменитого контрабасиста Владимира Волкова (участника «Поп-механики» Курехина и «АукцЫона»!)
Концепция основана на трудах Марко Поло и Закарии аль-Казвини
Книги венецианского путешественника Марко Поло «О многообразии этого мира» и арабского литератора Закарии аль-Казвини «Чудесам сотворенного и диковинкам существующего» стали основой для создания концепции «POST экзотики». Оба трактата рассказывают, как первооткрывателей приводил в ужас и восторг диковинный образ жизни туземцев.
Экспликации не только визуально соотносятся с жанром полевых антропологических заметок, но и продолжают одну из идей экспозиции — поиск новых и неожиданных ориентиров.
Переосмысление табу
Табуированные темы так или иначе подсвечивают на всем протяжении выставки. В одном из первых залов представлены рукописные письма участников проектов друг другу. Среди них выделяется одно напечатанное — послание-манифест мальчика Ислама: «Мусульманин — это тот, рядом с кем безопасно». А тотальная инсталляция «Комната Лиды», например, состоит из фотографий родственников и воспоминаний девочки, оказавшейся в России без семьи и знания языка. Рядом — зал с портретами воспитанниц клуба «Пилигрим» в хиджабах и текстами, раскрывающими тему феминизма в исламской культуре. Личные истории и ритуалы равно становятся точкой входа в обсуждение женской роли в мультикультурном мегаполисе — например, таком, как Петербург.
Выставка «POST экзотика» проходит на Василеостровском рынке до 1 февраля 2025 года
Куратор — Ксения Диодорова
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