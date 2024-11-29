Инсталляции и музыка Владимира Волкова: зачем идти на мультимедийную выставку «POST экзотика» фестиваля Daira? Вот 5 причин!

Ключ к концепции выставки — документальность и толерантность

Сюжет «POST экзотики» основан на реальных историях подростков из семей трудовых мигрантов и беженцев. С детьми на протяжении многих месяцев работала куратор выставки и визуальный антрополог Ксения Диодорова — при ее поддержке тинейджеры размышляли об опыте релокации, адаптации в новом городе, взрослении в Петербурге и сохранении здесь, в чужой стране, своей национальной идентичности.

Это не первый проект Диодоровой для фестиваля Daira: в прошлом году на выставке «Исчезнет или превратится» она создала нарратив о семейной памяти и традициях, а годом ранее на экспозиции «Звук и Тишина Востока» рассказала об антропологическом достоянии народов Центральной Азии и Северного Кавказа.