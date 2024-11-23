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Искусство

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Полностью перенос гробницы Александра Невского из Эрмитажа в лавру завершат до конца года

Сейчас специалисты практически закончили реставрацию, а те элементы, которые находятся в реставрационно-хранительском центре Эрмитажа в Старой Деревне, тоже будут выставлены в Благовещенской церкви.

Olha Solodenko / Shutterstock.com

«В конце этого года весь окончательно. Сейчас уже реставрация почти завершена. Те элементы, которые выставлены сейчас в Старой Деревне, будут переданы в лавру и встанут там в Благовещенской церкви», — рассказал ТАСС генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

Предполагается, что в будущем все составляющие гробницы будут установлены Троицком соборе Александро-Невской Лавры, где находилась изначально, поэтому там потребуется создать особые климатические условия для хранения реликвии. Сейчас оборудование для этих целей установлено в Благовещенской церкви, а за температурой и уровнем влажности ежедневно следят как настоятель лавры, так и музейные специалисты.

Напомним, что серебряная рака для хранения и почитания мощей святого князя Александра Невского была создана в XVIII веке по указу императрицы Елизаветы Петровны, а для её изготовления использовали порядка 1,5 тонн серебра. В Эрмитаже гробница оказалась после революции 1917 года, а в 2011 году началась её поэтапная реставрация. 
 

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