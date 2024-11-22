В Катакомбах Петрикирхе открывается выставка экспериментальной фотографии «Преображения» от продюсеров Романа Михайлова

Алексей Родионов

Куратор выставки:

Независимо от идейной установки и техники исполнения, авторы превращают фотографию в инструмент, позволяющий увидеть невидимое, в орган расширенного вглядывания в реальность, ментальная ли это реальность или внешняя, или это реальности «несущихся через нас и стоящих в нас других миров». Между абстракцией и фигуративностью, на границе творческой воли и медиумической стихии… Фотография как медиум, способный передать сакральный опыт.