В Катакомбах Петрикирхе открывается выставка экспериментальной фотографии «Преображения» от продюсеров Романа Михайлова

Работы, представленные на выставке, соединяют абстракцию и фигуративность, творческую волю и эксперимент, создавая порталы в другие меры.
Групповая выставка «Преображения» покажет работы фотографов, выходящие за рамки конвенциональности и традиционной эстетики. Проект станет логическим продолжением экспозиций «Переход» (2023, Рязань) и «Валентин Самарин — ровесник века» (2023, Петрикирхе), фотография выступала средством расширенного видения. Представленные на выставке работы современных художников расширяют миметическую функцию фотографии: вместо буквального подражания реальности, авторы фиксируют ее трансформации, метафоры и потаенные смыслы.
На выставке в исторических интерьерах Катакомб Петрикирхе покажут работы 30 авторов: Александра Чиркова, Кирилла Бугаева, Артура Ионаускаса, Елены Коваль, Александра Смирнова, Алисы Гиль, Антона Савицкого, Сергея Егорова, Сергея Щербакова, Александра Татаренко, Александра Саватюгина, Алексея Савкина, Александра Черногривова, Дениса Фонтанова, АзаматЪ Чеслав, Михаила Кулешина, Ольги Матвеевой, Натальи Чеботаревой, Ивана Сеня, Дмитрия Провоторова, Ника Инфантьева, Анастасии Зыкиной, Марии Кулак, Александра Лапардина, Елены Михновской, Андрея Чежина, Александра Китаева и Валентина Симанкова.
Кураторами выставки выступили Алексей Родионов и Сергей Щербаков. Проект реализован при поддержке продюсерской компании (отвечающей за все фильмы Романа Михайлова, да-да!) FT Production и галереи Zerno.
Куратор выставки:
Независимо от идейной установки и техники исполнения, авторы превращают фотографию в инструмент, позволяющий увидеть невидимое, в орган расширенного вглядывания в реальность, ментальная ли это реальность или внешняя, или это реальности «несущихся через нас и стоящих в нас других миров». Между абстракцией и фигуративностью, на границе творческой воли и медиумической стихии… Фотография как медиум, способный передать сакральный опыт.
Групповая выставка «Преображение» открыта с 22 по 29 ноября 2024 года в Катакомбах Петрикирхе на Невском проспекте, 22.
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Фото: Timchenko Natalia / Shutterstock
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