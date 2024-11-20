Вот крупнейшая в мире частная коллекция фарфора ИФЗ! Елена Батурина опубликовала 3-томный каталог

Презентация каталога крупнейшей в мире частной коллекции ИФЗ «Война и мир в русском фарфоре из собрания Елены Батуриной» издательства Института искусствознания состоялась в конце сентября в Москве. Каталог частного собрания российской предпринимательницы состоит из трех тематических томов: «Слава. Русский императорский фарфор: вещи поднесения», «Война. Предметы с росписью военными фигурами» и «Мир. Парадный фарфор русского стола». Подробнее о них рассказала научный редактор — директор Государственного института искусствознания, доктор искусствоведения Наталия Сиповская. На составление каталога ушло около семи лет. Более сотни специалистов занимались систематизацией и сопоставлением архивных документов (включая 800 свидетельств) и визуальных материалов, среди которых свыше 1,5 тысяч редчайших фотографий. Каталог охватывает период с екатерининских времен до эпохи Временного правительства.

«Собрание русского и европейского фарфора госпожи Батуриной не просто масштабно и грандиозно по своему количественному и качественному составу, оно удивительно целостно. Именно эта целостность, последовательность и структурированность собрания делают коллекцию исключительно ценной. И я говорю не о материальной ценности, хотя она несомненна и внушительна — только по приблизительным оценкам речь идет о четверти миллиарда долларов — а, прежде всего, о ценности исторической, художественной, культурной и искусствоведческой, — комментирует редактор-составитель Наталия Сиповская.

По итогам искусствоведческой экспертизы выяснилось, что около трети коллекции Батуриной не имеет аналогов ни в частных, ни в музейных собраниях. Многие предметы, включая 50 оригинальных проектов и эскизов росписей, публикуются впервые. Помимо этого, в процессе работы над трехтомником исследователям открылся целый пул научных открытий: были восстановлены альбомы с образцами обмундирования российской гвардии и армии времен Николая I, собраны фирменные марки ИФЗ, прослежено развитие художественных техник и впервые опубликован каталог ботанических мотивов, популярных в росписи фарфора.

Каталог не будет поступать в открытую продажу. Ознакомиться с ним можно в российской и международной книжных палатах, Российской государственной и национальной библиотеках, книжном фонде РАН, а также в крупнейших музеях и библиотеках страны.