Макс Савва, Полина Уварова и Splaces.studio воссоздали лето в стенах Joy Gallery

Экспозиция объединяет работы в разных техниках — от живописи и графики до металлопластики и цифрового искусства.
Как рассказали Собака.ru в команде Joy Gallery, идея коллективного проекта «Бриллианты не навсегда» зиждется на образах из воспоминаний — о лете, солнечных днях и детской беззаботности: «эстетическое путешествие в завораживающие моменты возможно несуществующего лета».
Собирая многослойный сторителлинг Макс Савва представил традиционные для своей художественной практики визуальные дневники повседневности с ироничными сюжетами и светоносными композициями, а Полина Уварова показала сентиментальные и с виду хрупкие образы безымянных персонажей (мечтателей и влюбленных), созданных вручную из металлических пластин. Экспозицию дополняет видео-арт и инсталляция от Splaces.studio — песчаный оазис с зеркалом в небо (в центре инсталляции — планшет, транслирующий облака под генеративную неоклассическую музыку в духе саундрека к «Солярису» Эдуарда Артемьева), перенесенный в галерею совриска аккурат с пляжа Комаровского берега.
Куратор выставки:
Мы думали о выставке летом. Поговорили и отправились на прогулку. Максим устроился с мадам Лебовски на берегу Финского залива, рисуя меланхоличные пейзажи, а я плавала, наслаждаясь прохладной водой, которая казалась теплее обычного. Это было прекрасно... Ноябрь — время небытия, его часто даже осенью назвать сложно, а не значит ли это, что в небытии мы можем назначить что угодно? В таком случае - давайте назначим лето, когда мы все и придумали — когда можно купаться и рисовать, и долго не мерзнуть, пить красное сухое и говорить о глупостях...»
Групповая выставка «Бриллианты не навсегда» открыта с 12 ноября 2024 года по 12 января 2025 года в Joy Gallery на Петровской косе, 6.
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