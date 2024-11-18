Макс Савва, Полина Уварова и Splaces.studio воссоздали лето в стенах Joy Gallery

Полина Уварова

Куратор выставки:

Мы думали о выставке летом. Поговорили и отправились на прогулку. Максим устроился с мадам Лебовски на берегу Финского залива, рисуя меланхоличные пейзажи, а я плавала, наслаждаясь прохладной водой, которая казалась теплее обычного. Это было прекрасно... Ноябрь — время небытия, его часто даже осенью назвать сложно, а не значит ли это, что в небытии мы можем назначить что угодно? В таком случае - давайте назначим лето, когда мы все и придумали — когда можно купаться и рисовать, и долго не мерзнуть, пить красное сухое и говорить о глупостях...»