В Петербурге открывается выставка, посвященная истории наводнений

«Наводнения, случавшиеся на протяжении всей истории существования Петербурга, стали неотъемлемой частью петербургского мифа и образа Северной Венеции. Своеобразную живописную хронику самых сильных петербургских наводнений (1721, 1777, 1824, 1903, 1924 и 1977 годов) на выставке представляет цикл работ Леонида Кабачека, Юрия и Александра Подлясских, выполненный в 1984 году по заказу Музея истории Ленинграда», — говорится на сайте музея.

Отдельный раздел выставки посвящен наводнению 1824 года. Здесь можно увидеть копию рукописи поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник» (оригинал хранится в Пушкинском доме), написанной по событиям этого наводнения. А также иллюстрации к поэме – 11 литографий, выполненных художником Александром Бенуа в 1916 году.

Целый комплекс материалов на выставке рассказывает о наводнении 1924 года. Помимо фотографий о разгуле водной стихии в Ленинграде свидетельствуют серии рисунков Александра Вахрамеева, Александра Ротача, Николая Быльева-Протопопова, Петра Карягина. Представленные карты-схемы демонстрируют сколь велика была территория затопления города в сентябре 1924 года.

