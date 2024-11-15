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Искусство

В DiDi Gallery открывается персональная выставка Катерины Алимовой «Художники встали в позы»

Художница обращается к отечественному акционизму 1990-х годов, перформансу 1970-х и мистериальным практикам VI–V веков до н.э.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой DiDi Gallery

Как рассказали Собака.ги, персональная выставка петербургской
художницы Катерины Алимовой «Художники встали в позы» соберет
B DiDi Gallery терракотовую скульптуру, перформансы и визуальную
поэзию. Концепция проекта разворачивается вокруг глины — протоматериала, универсального носителя человеческого опыта и материального истока искусства. В меджисциплинарном подходе художница обращается к концепции Ролана Барта «нулевая степень письма» (возвращение к основам) и связывает глину с
историей тела, доисторическими ритуалами и перформативными
действиями.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой DiDi Gallery

Аналогично этому художница вводит понятие «нулевая степень керамики» и показывает терракоту не только как пластичный материал, но и метафору формирования идентичности через тело и жест. В экспозицию войдут скульптуры, исследующие пластику тела, а также artist book с фотодокументацией перформансов и новыми стихами. Особая часть программы — серия перформансов, которые будут анонсированы после открытия.

Персональная выставка Катерины Алимовой «Художники встали в позы» открыта с 21 ноября 2024 года по 26 января 2025 года в DiDi Gallery на Большом проспекте Васильевского острова, 62.

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