В DiDi Gallery открывается персональная выставка Катерины Алимовой «Художники встали в позы»

Аналогично этому художница вводит понятие «нулевая степень керамики» и показывает терракоту не только как пластичный материал, но и метафору формирования идентичности через тело и жест. В экспозицию войдут скульптуры, исследующие пластику тела, а также artist book с фотодокументацией перформансов и новыми стихами. Особая часть программы — серия перформансов, которые будут анонсированы после открытия.

Персональная выставка Катерины Алимовой «Художники встали в позы» открыта с 21 ноября 2024 года по 26 января 2025 года в DiDi Gallery на Большом проспекте Васильевского острова, 62.

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