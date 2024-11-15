В Музее театрального и музыкального искусства показали восточные музыкальные инструменты в рамках «Ожерелья Шехеразады»

В Шереметевском дворце Музея театрального и музыкального искусства начала работу новая постоянная экспозиция — зал «Ожерелье Шехеразады». В ней представлены музыкальные инструменты народов Ближнего Востока, Кавказа и Средней Азии из музейной коллекции. Центральное место занимают персидские инструменты XVIII века, подаренные музею императрицей Марией Фёдоровной в начале XX века. Эти экспонаты дополнены инструментами XIX–XX веков, которые иллюстрируют культурное взаимодействие народов Востока и России. Здесь можно увидеть уникальные оркестровые версии традиционных инструментов, созданные в советскую эпоху.