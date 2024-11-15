В Музее театрального и музыкального искусства показали восточные музыкальные инструменты в рамках «Ожерелья Шехеразады»

Зал станет частью экспозиции «Музыкальные инструменты народов мира».
В Шереметевском дворце Музея театрального и музыкального искусства начала работу новая постоянная экспозиция — зал «Ожерелье Шехеразады». В ней представлены музыкальные инструменты народов Ближнего Востока, Кавказа и Средней Азии из музейной коллекции. Центральное место занимают персидские инструменты XVIII века, подаренные музею императрицей Марией Фёдоровной в начале XX века. Эти экспонаты дополнены инструментами XIX–XX веков, которые иллюстрируют культурное взаимодействие народов Востока и России. Здесь можно увидеть уникальные оркестровые версии традиционных инструментов, созданные в советскую эпоху.
Одним из хайлайтов стал рояль композитора Александра Бородина, за которым маэстро сочинил композиции, наполненные восточным колоритом — сюиту «В Средней Азии» и оперу «Князь Игорь». Накануне инструмент был отреставрирован и использован для музыкального сопровождения экспозиции — воедино музыкальные инструменты собрал фрагмент из культовых «Половецких плясок».
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