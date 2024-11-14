Эрмитаж приобретет редкие подсвечники из «бирюзового» стекла Никольско-Бахметевского хрустального завода

Эрмитаж приобретет парные подсвечники, созданные на Никольско-Бахметевском хрустальном заводе в оригинальной технике «бирюзового» стекла (голубого глушеного стекла). Оба предмета идентичны, со стойки до чашечки для свечи украшены золотой росписью, в декоре объединены орнаментальные и растительные мотивы.

Никольско-Пестровский завод Бахметевых был создан в 1764 году секунд-майором Алексеем Бахметевым в Пензе, а позднее был переименован «Никольско-Бахметевский хрустальный завод» новым владельцем — князем Александром Оболенским. По качеству изделий предприятие не уступало Императорскому стеклянному заводу, а в первой половине XIX века там были разработаны две разновидности цветного стекла (прозрачное и «глушеное») в широком спектре различных цветов. Характерные особенности завода — декор «венецианская нить», полихромная роспись с позолотой, гравировка и нацвет, которые были оценены Большой золотой медалью на Всемирной выставке в Париже 1900 года. В советские годы завод тесно сотрудничал со скульптором Верой Мухиной, в кооперации с которой был создан культовый хрустальный сервиз «Кремлевский».