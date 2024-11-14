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Искусство

Петр Белый покажет живопись на кривых подрамниках Игоря Яновского в галерее «Сарай»

Художник обращается к системе московского концептуализма и превращает символику советской эпохи в поэтические образы, наполненные метафорическим символизмом и урбанистическим эпосом.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Музея Анны Ахматовой

Выставка «Воспоминание», открывающаяся в галерее «Сарай» 15 ноября — это часть проекта «Было\Не было», реформирующего галерею внутри Музея Анны Ахматовой и презентующего выставки совриска через живой диалог с прошлым. В рамках очередной временной экспозиции куратор галереи Петр Белый предлагает обратиться к метафоре времени в жанровых работах петербургского художника-мистификатора Игоря Яновского, которые сам художник именует «живописью на кривых подрамниках».

«В своем творчестве Игорь Яновский продолжает традицию художников, работающих с текстом. Наиболее близко в этом ряду к нему расположены работы московских концептуалистов и мастеров поп-арта. Отличие работ Яновского состоит в том, что объектом внимания художника становится не до конца определимая субстанция — время, необратимое течение которого в проекте нарушено за счет совмещения полярных явлений, идеологии и поэзии. Забытые на чердаке (подсознания) огромные буквы трансформируются из Слава КПСС в ахматовские строчки», — комментирует куратор выставки Петр Белый.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Музея Анны Ахматовой
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Музея Анны Ахматовой

Персональная выставка Светы Исаевой «Подземные ручьи» открыта с 19 июня по 14 июля 2024 года в галерее «Сарай» на Литейном проспекте, 53.

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