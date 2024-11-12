Русский музей открывает выставку «Васильевский остров Алексея Карева» — к 145-летию художника

Городской ландшафт в монументальных пейзажах модерниста.
"Демонстрация у завода", 1926 год
Ретроспективная выставка «Васильевский остров Алексея Карева» приурочена 145-летию со дня рождения живописца и графика Алексея Карева. Один из основоположников ленинградской пейзажной школы обрел широкое признание благодаря атмосферным пейзажам. С середины 1920-х годов Карев сосредоточился на этом жанре, а Васильевский остров стал центральным объектом его интереса. Его картины изображают вид с набережных Университетской и лейтенанта Шмидта, улицы и переулки, окружающие Академию художеств, где Карев с 1922 года преподавал живопись. В своих работах он стремился к обобщению и синтезу, избегая натурализма в пользу более выразительного художественного языка. Ему удалось создать впечатление будто городская панорама — это фрагмент повседневной жизни.
В рамках экспозиции покажут работы Карева из собрания Русского музея — на всех них изображен именно этот район. Пейзажи Карева, такие как «Городской пейзаж. Васильевский остров» (1926), «Андреевский рынок» (1927) и «Демонстрация у завода» (1926), передают масштаб и живую энергию улиц, набережных и архитектурных ансамблей острова.
"Нева", 1934 год
Алексей Карев родился в Саратове, где познакомился с Виктором Борисовым-Мусатовым и другими представителями саратовской художественной школы. Приехав в Петербург в 1903 году, он вскоре начинает посещать Эрмитаж, знакомится с работами Сергея Щукина и увлекается символизмом, популярным среди художников «Голубой розы». Мировоззрение Карева формировалось на фоне его встреч с мировым искусством. Большое впечатление на него произвела выставка «100 лет французской живописи» (1912) в Петербурге, где работы Анри Матисса, Мориса Утрилло и Альбера Марке помогли Кареву осмыслить свой путь в искусстве. С 1910-х годов он начинает активно участвовать в выставках, представляя работы, в которых все сильнее чувствуется влияние пейзажного жанра и растущее внимание к деталям городской жизни.
Выставка «Васильевский остров Алексея Карева» открыта с 13 ноября 2024 года до 14 января 2025 года в зале №80 корпуса Бенуа Русского музея на набережную канала Грибоедова, 2–4.
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