Русский музей открывает выставку «Васильевский остров Алексея Карева» — к 145-летию художника

Ретроспективная выставка «Васильевский остров Алексея Карева» приурочена 145-летию со дня рождения живописца и графика Алексея Карева. Один из основоположников ленинградской пейзажной школы обрел широкое признание благодаря атмосферным пейзажам. С середины 1920-х годов Карев сосредоточился на этом жанре, а Васильевский остров стал центральным объектом его интереса. Его картины изображают вид с набережных Университетской и лейтенанта Шмидта, улицы и переулки, окружающие Академию художеств, где Карев с 1922 года преподавал живопись. В своих работах он стремился к обобщению и синтезу, избегая натурализма в пользу более выразительного художественного языка. Ему удалось создать впечатление будто городская панорама — это фрагмент повседневной жизни.

В рамках экспозиции покажут работы Карева из собрания Русского музея — на всех них изображен именно этот район. Пейзажи Карева, такие как «Городской пейзаж. Васильевский остров» (1926), «Андреевский рынок» (1927) и «Демонстрация у завода» (1926), передают масштаб и живую энергию улиц, набережных и архитектурных ансамблей острова.