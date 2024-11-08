Фонд «Внимание» и «Подписные издания» проведут цикл лекций об отношении к историческому наследию Петербурга

Художник Саша Браулов представит серию из 35 миниатюрных вышивок, посвященных утраченным архитектурным объектам Петербурга — от петровских времен до наших дней. Выставка перекликается с главной темой «‎Дней Внимания» — сохранении культурного наследия.

18 ноября в 19:00 состоится Оpen-talk фонда «Внимание», посвященный финалу реставрации входных парадных групп в легендарном доме Бака. Фонд «Внимание» вместе с жителями дома расскажут о хронологии проекта, сложностях и интересных подробностях реставрационного процесса; ответят на вопросы. Жители очень ценят свой дом — они по крупицам собирают его историю и стараются своими силами сохранять его архитектуру, тем самым подавая пример другим доходным домам Петербурга.

19 ноября 19:00 — «О чём «Речь»? Лекция от авторов «Подписных экскурсий» Александра Гачкова и Глеба Дуганова. На лекции поговорим об истории печатного детища Юлиана Бака, об отдельных интересных публикациях и вообще о контекстах политической периодики в Российской империи в начале ХХ века.

20 ноября 19:00. Презентация книги «Гений места». Памяти историка архитектуры Бориса Михайловича Кирикова. Автор более 400 статей и книг, среди которых — «Памятники архитектуры Петербурга», «Архитектура ленинградского авангарда» и многие другие.Книгу представят: Лев Лурье, Александр Кобак и Маргарита Штиглиц. Модератор встречи: Вадим Басс.

21 ноября в 16:30 — «Стеклянный городок» — частный краеведческий проект об одноимённом историческом районе Петербурга. Проект работает над амбициозной целью по созданию культурного пространства с музейной экспозицией.Создательница проекта Ника Артемьева-Полухина расскажет о том, чего удалось добиться и какие у «Стеклянного городка» ближайшие планы. А также о том, как удаётся совмещать локальное исследование со сбором архитектурно-краеведческой библиотеки и помощью архитектурному наследию Петербурга.

21 ноября 19:00 пройдет презентация серии книг Владимира Лисовского «Три века архитектуры Санкт-Петербурга», вышедших в издательстве КОЛО.

Серия «Три века архитектуры Санкт-Петербурга» состоит из трех книг: в «Классическом городе» излагается история петербургской архитектуры классического периода — от основания города в 1703 году до середины XIX века; в книге «От классики к модерну» рассматривается наследие периода от середины XIX века до 1917 года, когда на смену великому стилю предшествующей поры — классицизму — приходят романтизм, а затем и эклектизм; в «Веке модернизма» излагается история противостояния традиционализма и модернизма в архитектуре города на Неве с 1917 года по настоящее времяКниги представит автор Владимир Григорьевич Лисовский. Модератор встречи: Максим Мамлыга.

Вход на встречи по регистрации.