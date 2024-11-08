«Полторы комнаты» Бродского открывают новое пространство — «Квартиру №7» с Литейной стороны дома Мурузи

Как отмечают в «Полутора комнатах», «Квартира №7» идеально подходит для такой выставки: ее оголённые стены, кирпичная кладка, потолок из профлиста передает характер «сырого», незаконченного пространства, где работы Михаила Рогинского без отбора заняли все стены. Концепция и развеска выставки были воплощены в жизнь вместе с художником и архитектором Александром Бродским. Экспозиция представит работы художника из частных собраний коллекционеров Дениса Химиляйне, Роберта Топкаева и Павла Куроши и московского склада, где хранились многие полотна художника после его смерти. Выставка станет редчайшей возможностью увидеть произведения, которые были скрыты от публики долгие годы.

Михаил Рогинский (1931–2004 года) — российский художник, один из пионеров советского неофициального искусства, которого часто называют «отцом российского поп-арта». Его работы культивируют простую советскую повседневность, искренность в обыденной жизни и отход от идеализированных советских образов. Среди известных образов с его произведений — картины с изображениями артефактов коммунальной квартиры: примусов, чайников, спичек, консервных банок, упаковок и дверей, которые он писал в упрощенной, яркой примитивисткой манере.

Рогинский начинал как театральный художник, но позже сосредоточился на живописи. В 1978 году он эмигрировал во Францию, где продолжил развивать свое творчество и оставил значительный след в искусстве. Художник вернулся в Россию лишь в 1993 году — в Москве его ждал успех на нескольких больших выставках, включая культовую ю «Предшественники русского поп-арта» в ЦДХ.

Выставка «Кв 7. Михаил Рогинский» пройдет с 15 ноября 2024 года по 15 февраля 2025-го в новом пространстве музея «Полторы комнаты» «Квартира №7» на улице Короленко, 14.

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