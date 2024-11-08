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Искусство

MYTH Gallery представит первую персональную выставку Милены Стрелковой «Побег»

Художница покажет искусство на стыке индустриального и личного-сакрального.

Милена Стрелкова, фрагмент росписи
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой галереи MYTH

Милена Стрелкова, фрагмент росписи

Выставка «Побег» — это интроспективное путешествие лирического героя по мрачному, но поэтическому пространству «вечной мерзлоты», где воспоминания сливаются с искаженными образами. В центре выставки — работы из стекла, металла и стеклянной крошки, в том числе витражи в негативе, занавес из стали и индустриальный «срезанный сад». Эти инверсивные образы отражают ускорение современного мира, а также попытку пейзажа стать зеркалом внутренних переживаний человека. Куратором проекта выступил Михаил Першко. 

Экспозиция станет дебютным персональным проектом художницы Милены Стрелковой в галерее совриска MYTH. Ранее ее работы были представлены в рамках экспериментального хита «ХОД №1» в 2024 году и выставки «Зал ожидания» годом ранее. Ранее в этом месяце художница в группе других авторов представляла галерею на ярмарке Cosmoscow. В своих произведениях Милена объединяет чувственные переживания с жанром пейзажа, создает его антропоморфный образ.

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