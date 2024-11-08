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Искусство

В «Росфото» открывается выставка странной фотографии «Случайность, сингулярность, приключение»

Покажут неклассические постановочные снимки, а нетривиальную бытийность прошлого — все, что позволяет осмыслить фотографию как многослойное, полное парадоксов искусство.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "Росфото"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "Росфото"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "Росфото"

Экспозиция «О фотографии. Случайность/сингулярность/приключение», которая откроется 15 ноября в «Росфото», покажет более 120 работ из собрания музейно-выставочного центра. Снимки фотографов XIX-XXI веков — Константина Шапиро, Моисея Наппельбаума, Петра Оцупа, Игоря Савченко, Николая Гнисюка, Людмилы Федоренко и любителей — объединены парадоксальным сюжетом. Задача выставки — предложить зрителям взглянуть на фотографию не только как на изображение, но и как на объект философского размышления. 

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "Росфото"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "Росфото"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "Росфото"

В основе — понятие «пунктум», предложенное Роланом Бартом в тексте Camera lucida. Это в противоположность общего культурного знания (студиума) означает небольшую деталь, привлекающую внимание, притягивающую интерес и вызывающую эмоциональный отклик. «Это может быть "фотопортрет" Александра Сергеевича Пушкина, умершего до изобретения фотографии, медведь на столбе или люди на деревьях. Все, что останавливает, завораживает или заставляет думать», — комментируют в «Росфото».

Кроме того, одним из лейтмотивов выставки станет техническое развитие фотографии — от самых ранних техник тиражирования до цифровизации и реставрации старых снимков, способной буквально «проявить» детали, почти утраченные со временем. Экспонаты выставки предлагают проследить, как следы времени — пятна, утраты, случайности и повреждения — раскрывают индивидуальность каждого кадра. 

«Именно в пространстве выставки и коллективного просмотра становится ясно, что восприятие изображения зависит от бесчисленного множества обстоятельств, а фотография по своей сути, как говорил Ролан Барт — это "случайность, сингулярность, приключение"», — рассказывают в музейно-выставочном центре.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "Росфото"

Выставка «О фотографии. Случайность/сингулярность/приключение» открыта с 15 ноября 2024 по 2 февраля 2025 года в «Росфото» на Большой Морской, 35.

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