В «Росфото» открывается выставка странной фотографии «Случайность, сингулярность, приключение»

Кроме того, одним из лейтмотивов выставки станет техническое развитие фотографии — от самых ранних техник тиражирования до цифровизации и реставрации старых снимков, способной буквально «проявить» детали, почти утраченные со временем. Экспонаты выставки предлагают проследить, как следы времени — пятна, утраты, случайности и повреждения — раскрывают индивидуальность каждого кадра.

«Именно в пространстве выставки и коллективного просмотра становится ясно, что восприятие изображения зависит от бесчисленного множества обстоятельств, а фотография по своей сути, как говорил Ролан Барт — это "случайность, сингулярность, приключение"», — рассказывают в музейно-выставочном центре.