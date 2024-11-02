Конный портрет императора Николая I представили публике 1 ноября в Музее политической истории России. Генеральный директор музея, Сергей Рыбаков, рассказал, что картина поступила в собрание в 1930-е годы вместе с другими экспонатами из Зимнего дворца. До 1917 году полотно висело в Николаевском зале, а после революции было вырезано из рамы, а на его место повесили портрет Ленина. По неизвестной причине портрет был записан в учетных книгах как работа неизвестного художника — сигнатуру автора пытались уничтожить, на ее месте обнаружили механические повреждения.

Картину вместе с другими крупномасштабными полотнами нашли, намотанной на вал. Удалось найти и подпись в левом нижнем углу. Сейчас колоссальное полотно — 4,55 на 2,99 метра и площадью более 13,5 кв. метров — передано в руки реставраторов Академии Художеств, на картине значительно потемнел слой лака, краски потускнели, а общий колорит пожелтел. Тем не менее, как отмечает реставратор масляной живописи музея Академии Художеств Ольга Харитонова, плотный слой лака сохранил композицию практически в оригинальном виде. По прогнозам специалистов реставрация портрета займет около полутора лет.