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Галерея цифрового искусства «Цифергауз» запускает конкурс для медиахудожников

21 октября стартовал прием заявок на ежегодный конкурс для российских медиахудожников, победители которого получат грант на создание арт-проекта и выставят свои работы в «Цифергаузе».

Фото предоставлено пресс-службой "Цифергауз"
Фото предоставлено пресс-службой "Цифергауз"
Фото предоставлено пресс-службой "Цифергауз"

Темой этого года куратор конкурса Христина Отс выбрала природу времени и сформулировала задачу для художников так: «От древней философии до современной науки концепция времени издавна озадачивала и очаровывала мыслителей. Исследуйте тайны времени. Что такое время? Является ли оно просто последовательностью событий или чем-то гораздо более глубоким?».

В жюри конкурса вошли:

  • Алина Стуликова, продюсер, куратор, ведущий специалист отдела нового западного искусства, куратор коллекции искусства новых медиа ГМИИ им. А.С. Пушкина;
  • Иван Пузырев, co-founder W3rlds Immersive Platform;
  • Ольга Вад, куратор, руководитель Магистратуры Art & Science Университета ИТМО, соосновательница NADO Curatorial Agency, куратор программы «Новые медиа» в Московской школе современного искусства;
  • Иван Нефедкин, директор медиа-дизайн студии Radugadesign и основатель галереи цифрового искусства Generative Gallery;
  • Олеся Туркина, ведущий научный сотрудник Отдела новейших течений Русского музея, кандидат искусствоведения, доцент кафедры междисциплинарных исследований и практик в области искусств, куратор выставок современного искусства.

Принять участие в конкурсе могут художники из России старше 18 лет. Работы должны быть оригинальными – еще не реализованными, не принимавшими ранее участие в выставках и конкурсах.

Заявки принимаются до 24 ноября 2024 года. Победители будут объявлены не позднее 1 февраля 2025 года.

Дополнительная информация о конкурсе и правилах подачи заявок здесь.

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