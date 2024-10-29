Галерея цифрового искусства «Цифергауз» запускает конкурс для медиахудожников

Темой этого года куратор конкурса Христина Отс выбрала природу времени и сформулировала задачу для художников так: «От древней философии до современной науки концепция времени издавна озадачивала и очаровывала мыслителей. Исследуйте тайны времени. Что такое время? Является ли оно просто последовательностью событий или чем-то гораздо более глубоким?».

В жюри конкурса вошли:

Алина Стуликова, продюсер, куратор, ведущий специалист отдела нового западного искусства, куратор коллекции искусства новых медиа ГМИИ им. А.С. Пушкина;

продюсер, куратор, ведущий специалист отдела нового западного искусства, куратор коллекции искусства новых медиа ГМИИ им. А.С. Пушкина; Иван Пузырев, co-founder W3rlds Immersive Platform;

co-founder W3rlds Immersive Platform; Ольга Вад , куратор, руководитель Магистратуры Art & Science Университета ИТМО, соосновательница NADO Curatorial Agency, куратор программы «Новые медиа» в Московской школе современного искусства;

, куратор, руководитель Магистратуры Art & Science Университета ИТМО, соосновательница NADO Curatorial Agency, куратор программы «Новые медиа» в Московской школе современного искусства; Иван Нефедкин, директор медиа-дизайн студии Radugadesign и основатель галереи цифрового искусства Generative Gallery;

директор медиа-дизайн студии Radugadesign и основатель галереи цифрового искусства Generative Gallery; Олеся Туркина, ведущий научный сотрудник Отдела новейших течений Русского музея, кандидат искусствоведения, доцент кафедры междисциплинарных исследований и практик в области искусств, куратор выставок современного искусства.

Принять участие в конкурсе могут художники из России старше 18 лет. Работы должны быть оригинальными – еще не реализованными, не принимавшими ранее участие в выставках и конкурсах.

Заявки принимаются до 24 ноября 2024 года. Победители будут объявлены не позднее 1 февраля 2025 года.

Дополнительная информация о конкурсе и правилах подачи заявок здесь.