Центр Курехина запускает фестиваль интерактивных проектов и медиа-искусства «Цифровая Механика»

Фестиваль мультимедийного искусства «Цифровая механика» пройдет с 30 октября до конца декабря в Центре современного искусства имени Сергея Курехина. В этом году ключевой темой фестиваля стал феномен движения в цифровой среде, идею которого предстоит раскрыть в рамках выставки, аудиовизуальных перформансов, лекций, ворк-шопов, дискуссий с известными медиахудожниками и других ярких междисциплинарных коллабораций. Свои интерактивные проекты по итогам open-call представят актуальные диджитал художники из Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Перми и других регионов России: Ирина Вилкина, Кристина Сидорова, Катарина Кано, Анна Полани, Таня Янни, KAZAS, Колбовский Никита, Степан Терещенко, Unicod, Василисса Саврасова. Как отмечают в пресс-службе Центра Курехина, тема движения и трансформации будет рассмотрена современными художниками через интерактивные инсталляции, объединяющие звук, проекции и другие техники.