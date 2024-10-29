Центр Курехина запускает фестиваль интерактивных проектов и медиа-искусства «Цифровая Механика»

О трансформации в современном мире, где границу между реальностью и виртуальным все тяжелее прочертить.
Фестиваль мультимедийного искусства «Цифровая механика» пройдет с 30 октября до конца декабря в Центре современного искусства имени Сергея Курехина. В этом году ключевой темой фестиваля стал феномен движения в цифровой среде, идею которого предстоит раскрыть в рамках выставки, аудиовизуальных перформансов, лекций, ворк-шопов, дискуссий с известными медиахудожниками и других ярких междисциплинарных коллабораций. Свои интерактивные проекты по итогам open-call представят актуальные диджитал художники из Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Перми и других регионов России: Ирина Вилкина, Кристина Сидорова, Катарина Кано, Анна Полани, Таня Янни, KAZAS, Колбовский Никита, Степан Терещенко, Unicod, Василисса Саврасова. Как отмечают в пресс-службе Центра Курехина, тема движения и трансформации будет рассмотрена современными художниками через интерактивные инсталляции, объединяющие звук, проекции и другие техники.
В программе фестиваля:
- 30 октября — Открытие фестиваля и аудиовизуальный перформанс Gazer от сауд-продюссеров Моргана Королькова и Alex Zender.
- 7 ноября — Лекции «История VR-пространств и цифровизации искусства» от доцента Университета ИТМО Дарии Мартыновой и «Особенности перформансов в виртуальной реальности» от руководителя мультимедийной студии hptx Марии Кобяковой.
- 14 ноября — Лекция «Актер Виртуальной реальности» от актрисы Марины Руденко.
- 21 ноября — Лекция-воркшоп от диджитал художницы с мировым масштабом Amiangelika «Интерактивные механики в инсталляциях и перформансах. Технология KINECT — разбор работы ALIVE».
- 23 ноября — Лекция и перформанс с медиахудожником Сергеем Благодетелевым.
- 30 ноября — Аудиовизуальный перформанс ESC при участии саунд-продюссеров Моргана Королькова и Андрея Мартынова.
- 12 декабря — Воркшоп «Интерактив в графических нейросетях» от медиахудожника Slava Saf.
- 18 декабря — Sprrw + Застенчивость крон интерактивный AV перформанс.
- 19 декабря — Круглый стол «Новые механики в цифровом искусстве». Модератор — Виктор Кудряшов.
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