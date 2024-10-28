Арт-акция и экспериментальный квиз в реальном времени — в работах совриска угадываем новости, мемы и другие социальные явления современности.
Персональная выставка Станислава Дасюкевича «.JPEG» объединит серию работ, исследующих границы между реальностью и симулякром, а основной визуальной метафорой станет изучение оригинала через пискель-язык. Каждая работа художника — не просто абстракция, но загадка, где пиксели складываются в образы, смысл которых раскрывается в зависимости от индивидуального опыта. Как и в JPEG-файлах, сжатие и последующее развертывание этих образов нередко нарушает оригинальный смысл, порождая на полотнах формы, которые кажутся знакомыми и одновременно чуждыми. Это не просто картины, а вопросы, обращенные к каждому из нас: что мы видим и что действительно скрывается за этим изображением?
«Мы живем в такое время, когда никто точно не уверен в том, что происходит, поэтому все говорят иносказательно, метафорично, и часто внутри этих метафор теряется смысл. Так же, как и у файла с изображением: после сильного сжатия и обратного развертывания может нарушиться порядок пикселей, выдавая неточные формы, а иногда и вовсе противоположные смыслы», — делится автор.
В основе проекта — изучение цифрового следа, который каждый из нас оставляет в сети ежедневно. Это обрывок памяти или символ, сложный и многослойный. Дасюкевич предлагает зрителям стать «детективами» и собрать из разрозненных следов и улик конкретную историю.
Станисла Дасюкевич — художник, наскальных дел мастер, работает в различных техниках — от живописи, стрит-арта и графики до перформативных акции. В своем творчестве оглядывается на работы Баския, Бэнкси, Энди Уорхола и Девида Хокни. В его работах часто можно заметить религиозные мотивы, первобытные образы и знаковые символы современного общества в иронических сюжетах. Произведения Стаса интересны не только арт-сообществу, но и кинематографистам — в дебютной инди-драме режиссера Полины Кондратьевой именно скетч Дасюкевича стал открывающим нарратив кадром.
Персональная выставка Станислава Дасюкевича «.JPEG» открыта с 1 ноября по 11 декабря в пространстве AIKIterrasa на Аптекарской набережной, 18.
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