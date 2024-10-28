«Мы живем в такое время, когда никто точно не уверен в том, что происходит, поэтому все говорят иносказательно, метафорично, и часто внутри этих метафор теряется смысл. Так же, как и у файла с изображением: после сильного сжатия и обратного развертывания может нарушиться порядок пикселей, выдавая неточные формы, а иногда и вовсе противоположные смыслы», — делится автор.

В основе проекта — изучение цифрового следа, который каждый из нас оставляет в сети ежедневно. Это обрывок памяти или символ, сложный и многослойный. Дасюкевич предлагает зрителям стать «детективами» и собрать из разрозненных следов и улик конкретную историю.