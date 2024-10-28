Как рассказали Собака.ru в Этнографическом музее, выставка «Между обычным и волшебным: мир предметов в произведениях Александра Пушкина» построена на принципах ассоциации — фантастические и сказочные образы проиллюстрированы через предметы традиционного быта высших слоев допетровской эпохи и крестьянской повседневности современной поэту. Куратор проекта, научный сотрудник отдела этнографии русского народа Татьяна Зимина, обратилась к более 300 экспонатам из постоянного хранения Этнографического музея, чтобы воссоздать атмосферу знаковых сюжетов сказок «о царе Салтане…», «о мертвой царевне и о семи богатырях», «о рыбаке и рыбке», «о золотом петушке» и «о попе и о работнике его Балде».

«Для создания «волшебного» мира мы использовали предметы народного искусства – образы фантастических и демонических существ, выполненных в дереве, глине, металле и на текстиле. Некоторые значимые объекты сказочного мира (как, например, остров Буян) возможно показать композиционно с помощью этнографических экспонатов. В основе тематической структуры — репрезентация всех сказок, а каждая сказка представлена в соответствии с сюжетом очередностью выбранных сцен, персонажей, предметов. Центральное же место отводится свадебному пиру, как венчающему действию сказочного повествования», — комментирует куратор.